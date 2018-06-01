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أردوغـــان يعلن فوزه بالرئاسة .. والمعارضة تشكك في النتائج

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 22:39 أردوغـــان يعلن فوزه بالرئاسة .. والمعارضة تشكك في النتائج | دولي
أردوغـــان يعلن فوزه بالرئاسة .. والمعارضة تشكك في النتائج
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مستندا إلى نتائج غير رسمية، وحذر في الوقت ذاته المعارضة من التشكيك في النتائج التي يقول المنافسون إنها غير صحيحة. وقال

شوف تيفي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، فوزه في الانتخابات الرئاسية، مستندا إلى نتائج غير رسمية، وحذر في الوقت ذاته المعارضة من التشكيك في النتائج التي يقول المنافسون إنها غير صحيحة. وقال أردوغان في خطاب تلفزيوني إن "الجماهير اختارتني رئيسا بناء على النتائج غير الرسمية"، محذرا المعارضة من التشكيك في النتائج.

وأشارت تقديرات وكالة الأناضول الحكومية إلى حصول أردوغان على 53.5 في المئة لدى فرز 90 في المئة من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه "محرم إنجه" مرشح حزب الشعب الجمهوري على 30.3 في المئة، واحتل زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرتاش المركز الثالث بنسبة 7.6 في المئة، في وقت جاءت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار رابعا بنسبة 7.5 في المئة، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

وشكك المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في التقارير التي بثتها وكالة الأنباء الرسمية في البلاد واتهمها "بالتلاعب"، وذكر "إنجه" أن 37 في المائة فقط من صناديق الاقتراع تم فرزها بالفعل عندما ذكرت وكالة الأناضول اليوم الأحد أنه تم فرز أكثر من 85 في المائة.

 

 

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