عاجل..فضيحة تهز مراكش:اعتقال شاب متهم باغتصاب طفلته البالغة من العمر 8 سنوات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد 24 يونيو، شابا في عقده الثالث بدوار حربيل ضواحي مدينة مراكش، للاشتباه في تورطه في اغتصاب وممارسة الجنس على طفلته

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت قبل قليل من يومه الأحد 24 يونيو، شابا في عقده الثالث بدوار حربيل ضواحي مدينة مراكش، للاشتباه في تورطه في اغتصاب وممارسة الجنس على طفلته البالغة من العمر 8 سنوات.

وأوضح المصدر ذاته أن زوجة الموقوف، وضعت شكاية، أكدت من خلالها تورط زوجها في اغتصاب طفلته، لتأمر النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع، لتقوم مصالح الدرك الملكي باستدعاء الزوج الذي تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

وأشار ذات المصدر إلى أن الأيام القليلة المقبلة، ستعرف الكشف عن الحقيقة الكاملة الخاصة باتهام الزوج بهذا الفعل الإجرامي الذي هز دوار حربيل ضواحي المدينة الحمراء.