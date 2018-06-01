مابقات رحمة....العثور على جنين غير مكتمل النمو داخل قمامة أزبال وسط مدينة أكادير ﻿

عثر أحد ممتهني جمع مخلفات الأزبال ''ميخالي'' صباح اليوم الأحد على جنين غير مكتمل النمو مرمي داخل قمامة أزبال بحي تالبرجت بأكادير، واستنفر الحادث مختلف مصالح الأمن والسلطات المحلية التي فتحت تحقيقا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عثر أحد ممتهني جمع مخلفات الأزبال "ميخالي" صباح اليوم الأحد على جنين غير مكتمل النمو مرمي داخل قمامة أزبال بحي تالبرجت بأكادير، واستنفر الحادث مختلف مصالح الأمن والسلطات المحلية التي فتحت تحقيقا في الحادث.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فتفاصيل الحادث جرت صباح اليوم، حينما كان أحد الأشخاص يقوم بعملية تفتيش داخل قمامة أزبال، متواجدة بالقرب من نادي الكرة الحديدية بحي "تالبرجت" عساه يعثر على أشياء ثمينة أو أثاث مرمي يعيد بيعه، إلا أنه تفاجأ بوجود جنين غير مكتمل داخل كيس بلاستيكي.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن الجنين تم إجهاضه من طرف أمه التي يرجح أنها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص مجهول، نتج عنه حمل، لتقرر القيام بالتخلص منه بطريقة وحشية عبر إجهاضه، ورميه داخل قمامة أزبال ذرءً للفضيحة.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور العثور على الجنين قام ممتهن "الميخالا" بإخطار السلطات المحلية والأمنية التي هرعت لعين المكان، وقامت بتطويقه مدعومة بفرقة مكونة من عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي عملت على معاينة جثة الجنين، وتمشيط المكان قصد استجماع كافة الأدلة التي قد تساعدها على الوصول إلى هوية مرتكبة هذه الجريمة البشعة من أجل مساءَلتها قانونيا.