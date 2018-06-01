 هاذ شي خطير بزاف..شاب خطف طفلة عندها 4 سنوات بوجدة وحفر قبرا لدفنها بعد اغتصابها وقتلها ﻿
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هاذ شي خطير بزاف..شاب خطف طفلة عندها 4 سنوات بوجدة وحفر قبرا لدفنها بعد اغتصابها وقتلها | حوادث و حقوق

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هاذ شي خطير بزاف..شاب خطف طفلة عندها 4 سنوات بوجدة وحفر قبرا لدفنها بعد اغتصابها وقتلها

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 21:20 هاذ شي خطير بزاف..شاب خطف طفلة عندها 4 سنوات بوجدة وحفر قبرا لدفنها بعد اغتصابها وقتلها | حوادث و حقوق
هاذ شي خطير بزاف..شاب خطف طفلة عندها 4 سنوات بوجدة وحفر قبرا لدفنها بعد اغتصابها وقتلها
أقدم شاب يوم الجمعة الماضية، بوجدة، على استدراج طفلة صغيرة من أجل اغتصابها بوجدة، ثم خطط لوضع حد لحياة الطفلة مباشرة بعد فعله الشنيع، حيث قام بحفر قبر لدفنها لطمس معالم جريمته.

"شوف تيفي"

أقدم شاب يوم الجمعة الماضية، بوجدة، على استدراج طفلة صغيرة من أجل اغتصابها بوجدة، ثم خطط لوضع حد لحياة الطفلة مباشرة بعد فعله الشنيع، حيث قام بحفر قبر لدفنها لطمس معالم جريمته.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الاثنين، فإن شابا يبلغ من العمر 30 سنة، بحي بودير، أحد الأحياء السكنية المعروفة، قام باستدراج طفلة تبلغ من العمر حوالي أربع سنوات من أجل اغتصابها، وأشارت ذات الجريدة إلى أن الشاب اختار محيط الولي الصالح "سيدي إدريس" لتنفيذ خطته، لأنه كان يدرك جيدا أنه سيكون في منأى عن أعين الناس، لأن مسرح الجريمة المفترض يوجد في مكان خلاء، وأن توقيت تنفيذ جريمته تزامن مع اقتراب آذان صلاة الجمعة، وقبل الشروع في نهش جسد الطفلة الصغيرة ونخره، قام بحفر قبر لها بالقرب من محيط الولي الصالح من أجل دفنها مباشرة بعد اغتصابها وقتلها.
وأضافت اليومية أن المتهم لما أنهى كل تحضيراته استعد للقيام بأولى خطواته والمتمثلة أساسا في ممارسة وحشية على جسد الطفلة، التي لم يبق أمامها من خيار سوى الصراخ بأعلى صوتها للنجاة من مغتصبها الذي كان ينوي تمزيق جسدها النحيل ثم قتلها ودفنها.

وحاول المتهم، ثني الطفلة عن الصراخ حتى لا ينكشف أمره دون جدوى، وفي الوقت الذي اعتقد فيه أنه على وشك النجاح في مخططه الإجرامي، فوجئ ببعض المارة وهم يحاصرونه لما تناهى إلى مسامعهم صوت الطفلة وهي تصرخ بأعلى صوتها، فحاول مواجهة محاصريه إلا أنه فشل في ذلك ليتم ربط الاتصال برجال الأمن الذين حضروا إلى عين المكان، وقاموا باقتياده نحو مخفر الشرطة لتعميق البحث معه في انتظار إحالته على العدالة لتقول كلمتها بخصوص المنسوب إليه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الطفلة الاغتصاب وجدة الشرطة مسرح الجريمة

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