هام لمرضى السكري.. اكتشاف علاج سينهي المعاناة مع هذا المرض ﻿

تمكن مجموعة من العلماء الأمريكيين، من الوصول إلى لقاحات BCG والتي قد تكون العلاج المطلوب لداء السكري من النوع الأول، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية خلال الأسبوع الجاري.

"شوف تيفي"

تمكن مجموعة من العلماء الأمريكيين، من الوصول إلى لقاحات BCG والتي قد تكون العلاج المطلوب لداء السكري من النوع الأول، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة "دايلي ميل" البريطانية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الدراسة الأمريكية أثبتت أن اللقاح، الذي يستخدم للوقاية من الإصابة بالسل، يخفض مستويات السكر في الدم لدى مستخدميه، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تبين أن نسبة السكر في دم الذين تلقوا هذا اللقاح، اقتربت بعد ثلاث سنوات من اللقاح من مستوياتها لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبحاث سابقة، أكدت أن اللقاح المذكور يولد مواد تمنع الخلايا المناعية من مهاجمة أنسجة الجسم، لأنه من المعروف أن مرض السكر من النوع الأول يظهر عندما تتعرض البنكرياس للهجوم مما يمنعها من إنتاج الإنسولين.