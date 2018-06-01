مصطفى مريزق: حركة قادمون قادرون لا علاقة لها بحركة لكل الديمقراطيين .. وأنا اليوم أتمتع بالاستقلالية عن البام أكثر من أي وقت مضى.. ﻿

على هامش الندوة التي نظمتها حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، يوم أمس السبت 23 يونيو بالرباط، نفى مصطفى المريزق الناطق الرسمي باسم الحركة، أن يكون للحركة أي ارتباط بحركة لكل الديمقراطيين التي

شوف تيفي

على هامش الندوة التي نظمتها حركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، يوم أمس السبت 23 يونيو بالرباط، نفى مصطفى المريزق الناطق الرسمي باسم الحركة، أن يكون للحركة أي ارتباط بحركة لكل الديمقراطيين التي تأسست سنة 2009.

حيث قال في تصريح لـ"شوف تيفي" اليوم الأحد :" لم يسبق لي أن كنت منتميا لحركة لكل الديمقراطين، لقد كنت حينها في منفاي الاختياري بفرنسا، وحركة قادمون قادرون-مغرب المستقبل، جاءت من الهامش من غفساي ثم تفرعت إلى جميع جهات المملكة، وهي جمعية تعتمد التنظيم اللا مركزي، إذ أن لكل جمعية متفرعة عن الجمعية الوطنية " قادمون قادرون مغرب المستقبل"، كامل الاستقلالية".

وأضاف مريزق "حركة قادمون قادرون-مغرب المستبقل، إنها للمجتمع المدني وللأحزاب السياسية وللنقابات من خلال الفعاليات السياسية المنتمية إليها ولا علاقة لها لا على مستوى التفكير ولا على مستوى الانتماءات ".

وجوابا عن اللبس القائم في تكرار تجربة حركة لكل الديمقراطيين، الناتج عن انتماء معظم المنخرطين لحساسيات يسارية، قال القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة" اللبس حاصل لانتماء مريزق مصطفى للبام، وأؤكد لك أن مصطفى المريزق كان دائما مستقلا في آرائه وفي مواقفه وأفكاره، وأني اليوم أتمتع بالاستقلالية عن البام اكثر من أي وقت مضى.."