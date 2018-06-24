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عاجل... اندلاع حريق مهول بمستودع للتخزين باشتوكة أيت بها +''صور''

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 19:42 عاجل... اندلاع حريق مهول بمستودع للتخزين باشتوكة أيت بها +صور | حوادث و حقوق
عاجل... اندلاع حريق مهول بمستودع للتخزين باشتوكة أيت بها +''صور''
شب حريق مهول قبل قليل بمستودع للتخزين بحي ''تدارت'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة أيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها، ما أدى لاحتراق عدد كبير من المواد المخزنة داخله.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

شب حريق مهول قبل قليل بمستودع للتخزين بحي ''تدارت'' التابع للنفوذ الترابي لجماعة أيت عميرة إقليم اشتوكة أيت بها، ما أدى لاحتراق عدد كبير من المواد المخزنة داخله.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، من عين المكان فالحريق اندلع بشكل مفاجئ ولم تعرف لحدود اللحظة أسبابه الحقيقية، إذ تسببت النيران الكثيفة في احتراق عدد هائل من المواد البلاستيكية التي كانت داخل المستودع.

وأضاف مصدر ''شوف تيفي''، أن الحريق استنفر مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، ودخلوا في سباق مع الوقت من أجل احتواء الحريق، والسيطرة على ألسنة اللهب التي تواصل حصد العديد من السلع المخزنة بالمستودع متسببة في خسائر مادية جد فادحة، ومن جانبها فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الحريق.

 

‫شوف تيفي

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عاجل...اندلاع حريق مهول بمستودع للتخزين باشتوكة أيت بها +صور

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