عاجل..إحالة المتورطة في خطف الرضيعة ''سلمى'' من مستشفى الهاروشي وزوجها على سجن عكاشة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة الدار البيضاء، قرر قبل قليل من يومه الأحد 24 يونيو، إحالة ''م.ن'' وزوجها المتورطين في اختطاف الرضيعة ''سلمى'' إلى السجن المحلي ''عين

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك باستئنافية مدينة الدار البيضاء، قرر قبل قليل من يومه الأحد 24 يونيو، إحالة ''م.ن'' وزوجها المتورطين في اختطاف الرضيعة ''سلمى'' إلى السجن المحلي ''عين السبع 1''، الملقب بسجن ''عكاشة''.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين بالأمر سيمثلان خلال الأسبوع المقبل أمام قاضي التحقيق لتعميق البحث معهما في المنسوب إليهما، مشيرا إلى أن الوكيل لم يحدد بعد موعد عقد أولى جلسات المحاكمة.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية ، استطاعت، وسط الأسبوع الجاري، فك لغز اختطاف رضيعة من مستشفى الهاروشي بالبيضاء، وتمكنت من إيقاف ''قاصرة''، تورطت رفقة زوجها في عملية الاختطاف.





