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بالصورة..بسبب مرض السكري: نهاية مؤلمة لحياة فقيه بالبيضاء

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 18:42 بالصورة..بسبب مرض السكري: نهاية مؤلمة لحياة فقيه بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصورة..بسبب مرض السكري: نهاية مؤلمة لحياة فقيه بالبيضاء
لقي مسن مصرعه قبل قليل من يومه الأحد 24 يونيو، بالقرب من ''العوينة الحارة'' بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء، عقب إصابته بجرح على مستوى الرأس نتيجة سقوطه وسط الشارع العام.

"شوف تيفي"

لقي مسن مصرعه قبل قليل من يومه الأحد 24 يونيو، بالقرب من "العوينة الحارة" بحي بوركون بمدينة الدار البيضاء، عقب إصابته بجرح على مستوى الرأس نتيجة سقوطه وسط الشارع العام.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الأمر يتعلق بفقيه، كان في طريقه إلى المسجد لآداء صلاة العصر إلا أن انخفاضا في السكري، تسبب في إصابته بإغماء وسقوطه أرضا ما خلف وفاته على الفور نتيجة قوة الارتطام.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي ابن رشد وذلك للتأكد من الأسباب الكامنة وراء وفاته.

 

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