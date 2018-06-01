 مديرية الصخيرات تمارة تحتل المرتبة الثانية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة من حيث نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا ﻿
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مديرية الصخيرات تمارة تحتل المرتبة الثانية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة من حيث نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 17:32 مديرية الصخيرات تمارة تحتل المرتبة الثانية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة من حيث نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا | مجتمع
مديرية الصخيرات تمارة تحتل المرتبة الثانية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة من حيث نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا
بلغ عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا في دورتها العادية 2018، على صعيد المديرية الإقلمية لوزارة التربية الوطنية بالصخيرات تمارة 4101 مترشحا ومترشحة، بنسبة زيادة بلغت 9 نقاط مقارنة مع سنة 2017.

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بلغ عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا في دورتها العادية 2018، على صعيد المديرية الإقلمية لوزارة التربية الوطنية بالصخيرات تمارة 4101 مترشحا ومترشحة، بنسبة زيادة بلغت 9 نقاط مقارنة مع سنة 2017.

وذكر بلاغ للمديرية أن عدد المترشحين الذين اجتازوا هذه الامتحانات على صعيد المديرية الإقليمية بلغ 6274 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين، بلغ عدد الإناث منهم 3430، مضيفا أن نسبة النجاح بلغت هذه السنة 65,41 في المائة لتحتل مديرية الصخيرات تمارة المرتبة الثانية على صعيد جهة الرباط سلا القنيطرة.

وبخصوص فئة الأحرار فقد اجتاز هذه الدورة 1381 مترشحة ومترشحا، من بينهم 442 من الإناث، توفق منهم 546 مترشحة ومترشحا بنسبة نجاح بلغت 39,54 في المئة.

وبلغت نسبة نجاح المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين اجتازوا هذه الدورة وعددهم 13 بالإضافة إلى مترشحة واحدة من الأحرار 11 مترشحة ومترشحا، حيث استفادوا من تكييف ظروف إجراء الامتحان.

وبحسب نفس المصدر ستنظم الدورة الاستدراكية في الامتحان الجهوي الموحد يومي 6 و 7 من شهر يوليوز المقبل، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد أيام 10 و 11 و 12 و 13 من نفس الشهر، وسيجتازها 2830 مترشحة ومترشحا بينهم 777 ينتسبون لفئة الأحرار.



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