تــركيا وحصيلة الانتخابات.. قتل ومزاعم بخروقات وتهديدات وعمليات تزوير..تفاصيل صادمة ﻿

شهدت الانتخابات التركية التشريعية والرئاسية التي أنهت جولتها الأولى، مساء الأحد، أعمال عنف أسفرت عن قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى، فيما تحقق الهيئة العليا للانتخابات في عمليات تزوير.

"شوف تيفي"

شهدت الانتخابات التركية التشريعية والرئاسية التي أنهت جولتها الأولى، مساء الأحد، أعمال عنف أسفرت عن قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى، فيما تحقق الهيئة العليا للانتخابات في عمليات تزوير.

ففي مدينة أرزروم شمالي شرق تركيا، اغتيل رئيس فرع حزب الخير القومي المعارض في البلدة وشخص آخر، خلال اشتباكات اندلعت في مركز الاقتراع، عقب وصول مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المركز للإدلاء بصوته، بحسب موقع "حزب الخير"، وفق ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي مدينة إسطنبول، اعتدى أعضاء في الحزب الحاكم بالضرب على نائب رئيس حزب الخير "أوميت أوزداغ" ومرشح الحزب "فيدات ينيرير" في مركز اقتراع بمنطقة كاتاني، وقامت الشرطة باعتقال 6 من أعضاء حزب العدالة والتنمية على خلفية الواقعة.

إلى ذلك، اتهمت المعارضة التركية حكومة حزب العدالة والتنمية بإحضار مئة صوت ليلاً إلى صندوق اقتراع لصالح "تحالف الشعب" الذي يجمع بين العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، في مدينة شانلي أورفا عاصمة محافظة أورفا جنوبي تركيا.

كما اتهمتها بخلق أجواء تهديد للناخبين في جنوب شرق البلاد، بغية ترويعهم، ودفعهم إلى التصويت لصالح تحالف الشعب، حسب ما أوردت صحيفة "أحوال" المحلية.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، على أن يبدأ لاحقا فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.