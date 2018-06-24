 بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو ﻿
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بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو | مجتمع

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بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 15:57 بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو | مجتمع
بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو
بالموازاة مع انتشار فضائح كَروب ''كَلاموغ''، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لعلاقة جنسية جمعت بين قاصر وقاصرة.

''شوف تيفي''

بالموازاة مع انتشار فضائح كَروب ''كَلاموغ''، تناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لعلاقة جنسية جمعت بين قاصر وقاصرة.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، حيث أشار العديد منهم أن مكان تصوير الفيديو غير معروف وقد يكون بالجارة الجزائر، معبرين عن غضبهم الشديد بسبب دخول القاصرتين في علاقة جنسية وتوثيقها في لحظة طيش بواسطة عدسة هاتف محمول.

ومن جهة أخرى، استغل نشطاء الفرصة لمطالبة أولياء الأمور بمراقبة أبنائهم، وخاصة أولئك المتفاعلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لحمايتهم من السقوط ضحية مجموعات فيسبوكية فاسدة.

اغتصاب

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي قاصر قاصرة الجزائر العلاقة الجنسية

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