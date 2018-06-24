 حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة ''سلمى'' ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية الاختطاف+تفاصيل مثيرة ﻿
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حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة ''سلمى'' ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية الاختطاف+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 15:23 حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة سلمى ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية الاختطاف+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة ''سلمى'' ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية الاختطاف+تفاصيل مثيرة
حصلت ''شوف تيفي''، يومه الأحد 24 يونيو، على صورة حصرية، خاصة بالقاصرة التي تورطت في اختطاف الرضيعة ''سلمى'' من داخل مستشفى الهاروشي، وهي الصورة الخاصة بليلة خطبتها، والتي جرت قبل 9 أشهر.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي''، يومه الأحد 24 يونيو، على صورة حصرية، خاصة بالقاصرة التي تورطت في اختطاف الرضيعة ''سلمى'' من داخل مستشفى الهاروشي، وهي الصورة الخاصة بليلة خطبتها، والتي جرت قبل 9 أشهر.

وأوضح المصدر ذاته أن المختطفة ''م.ن'' والتي تم اعتقالها ما تزال قاصرة تبلغ من العمر 16 سنة، وقد كانت متفوقة بمسارها الدراسي، قبل أن تتزوج بابن عمتها، لتتغير حياتها رأسا على عقب، نتيجة الضغط الذي تعرضت له بسب تأخرها في الإنجاب، ما دفعها وباتفاق مع الزوج إلى التظاهر بالحمل مدة 7 أشهر، واختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي.

وأكد ذات المصدر أن ''م.ن'' وبعد اختطاف الرضيعة، حلت بمنزل أسرتها رفقة زوجها وهي تحمل الرضيعة، وادعت وضعها لرضيعة في شهرها السابع، ما جعل الجيران يقدمون لها التهاني، مشيرا إلى أن الرضيعة، ليلة اختطفاها، لم تتوقف عن البكاء، ما دفع بالخاطفة إلى الاستعانة بجارتها والتي تكفلت بإرضاعها.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' كذلك أن السيدة التي قامت بإرضاع الطفلة، تابعت في اليوم الموالي أخبار اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الهاروشي، وتبين لها أن الصورة المتداولة للخاطفة تعود لـ ''م.ن''، لتسارع إلى إبلاغ المصالح الأمنية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشفى الهاروشي الحمل الرضيعة الخاطفة

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