المعارضة تتهم أردوغــان بمضايقة الناخبين وإجبارهم على التصويت لحزبه ﻿

أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تركيا، يومه الأحد، الشروع في تحقيق قانوني وإداري عاجل بعد ادعاءات بخروقات في مراكز اقتراع، بعد ساعات على بدء التصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

شوف تيفي

أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تركيا، يومه الأحد، الشروع في تحقيق قانوني وإداري عاجل بعد ادعاءات بخروقات في مراكز اقتراع، بعد ساعات على بدء التصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأصدرت الهيئة بيانا عن التحقيق، بعد تقارير للمعارضة عن خروقات في محافظة أورفة، حيث قالت إن ناخبين يتعرضون لمضايقات لإجبارهم على الاقتراع لمصلحة الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وفي هذا السياق، قال كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد الإدلاء بصوته في أنقرة، إن حزبه تلقى شكاوى من وقوع مخالفات، وخصوصا جنوب شرقي البلاد، الذي تقطنه غالبية كردية، حسب ما أورده موقع قناة ''سكـاي نيوز عربية''.

في المقابل، رد وزير العدل عبد الحميد جول قائلا، بعد الإدلاء بصوته في مدينة غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد، إنه لم ترد أي تقارير عن مشكلات في العملية الانتخابية.

وقالت المعارضة إن أصوات الناخبين تسرق في مدينة أورفة، مشيرة إلى أن أصواتا كثيرة تضعها جماعات على نحو غير قانوني في صناديق الاقتراع.

وأعلن الأمن ضبط ثلاثة شوالات مملوءة بأوراق انتخابية ممهورة في سيارة تم تفتيشها بالقرب من أحد مراكز الاقتراع في المدينة. وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص للتحقيق في الأمر.

وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، محرم إنجه، تعهد مع بداية عملية الاقتراع، متابعة النتائج من أمام اللجنة العليا للانتخابات، في محاولة لمنع أي تلاعب محتمل بالنتائج.