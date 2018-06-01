الإطاحة بتجار ''قرقوبي'' بينهم شابة بمنطقة ابن مسيك بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 38 سنة من ذوي السوابق العدلية في مجالي السرقة وترويج المخدرات، وضبطت بحوزته 645 قرصا مهلوسا من نوع

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 38 سنة من ذوي السوابق العدلية في مجالي السرقة وترويج المخدرات، وضبطت بحوزته 645 قرصا مهلوسا من نوع ريفوتريل.

وحسب مصدر أمني فبعد البحث والتحري الذي قامت به المصالح الأمنية تم التوصل إلى هوية مزودته التي تم إيقافها أيضا وتبلغ من العمر 30 سنة من ذوي السوابق العدلية في مجال ترويج المخدرات، والتي اعترفت بالمنسوب إليها، وكشفت عن مزودها الرئيسي والذي ينحدر من إحدى المدن الشمالية.

وأكد المصدر ذاته أن البحث، مازال جاريا بالتنسيق مع المصالح الأمنية للمدن الأخرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.