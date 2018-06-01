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سوء الخاتمة...شابة عشرينية تفارق الحياة في جلسة خمرية ماجنة بضيعة فلاحية بأولاد تايمة...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 14:52 سوء الخاتمة...شابة عشرينية تفارق الحياة في جلسة خمرية ماجنة بضيعة فلاحية بأولاد تايمة...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
سوء الخاتمة...شابة عشرينية تفارق الحياة في جلسة خمرية ماجنة بضيعة فلاحية بأولاد تايمة...تفاصيل مثيرة
لفظت شابة في مقتبل العمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 24 يونيو، أنفاسها الأخيرة، وذلك إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجأة، حينما كانت في جلسة خمرية رفقة شقيقتها وشخصين آخرين بضيعة فلاحية بأحد

شوف تيفي:أحمد الهلالي

لفظت شابة في مقتبل العمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 24 يونيو، أنفاسها الأخيرة، وذلك إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجأة، حينما كانت في جلسة خمرية رفقة شقيقتها وشخصين آخرين بضيعة فلاحية بأحد الدواوير التابعة لجماعة سيدي بوموسى ضواحي مدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن أحد أبناء الدوار السالف الذكر قام باستقدام فتاة عشرينية (الهالكة) رفقة شقيقتها ليلة أمس السبت من مدينة أكادير صوب ضيعة فلاحية من أجل قضاء ليلة ماجنة، يؤثثها الخمر والجنس برفقة صديقه، وظل الجميع في سمر ليلي يحتسون الخمر ويمارسون الجنس إلى ساعات متقدمة من صباح يومه الأحد، قبل أن تباغث سكتة قلبية مفاجئة الشابة العشرينية وفارقت الحياة بعد تناولها لكميات كبيرة من مسكر ماء الحياة ''الماحيا''، والتي يرجح أن تكون سببا في وفاتها.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مصالح الدرك الملكي لعين المكان مرفوقة برجال الوقاية المدنية ومصالح الفرقة العلمية والتقنية التي قامت بتمشيط المكان ومعاينة الجثة، قبل أن تتم إحالتها على مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة لتحديد أسباب وفاة الهالكة، فيما جرى توقيف الشخصين اللذين كانا في الجلسة الخمرية رفقة شقيقة الهالكة وتم اقتياد الجميع لمقر الأمن، ووضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم حول حيثيات وملابسات الحادث.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة سوء الخاتمة ليلة ماجنة جلسة خمرية وفاة شابة عشرينية سكتة قلبية

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