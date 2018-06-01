مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بتنسيق مع مصالح منطقة أمن الرحمة، يوم 21 يونيو 2018، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية يتعلق موضوعها بسرقة مبلغ مالي قدره 65

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بتنسيق مع مصالح منطقة أمن الرحمة، يوم 21 يونيو 2018، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 51 سنة، يشتبه في تورطه في قضية يتعلق موضوعها بسرقة مبلغ مالي قدره 65 مليون سنتيم من داخل خزنة حديدية بحي بوسيجور بالدار البيضاء.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن تاريخ النازلة، يعود إلى يوم 5 يوليوز 2017 حين قامت الضابطة القضائية مرفوقة بتقنيي مسرح الجريمة بمعاينة سرقة من داخل خزنة حديدية داخل معهد خصوصي للتكوين المهني بحي بوسيجور بالحي الحسني، حيث تم فتح بحث في الموضوع استند على المعاينات و التحقيقات الميدانية إضافة إلى إجراءات وخبرات الشرطة العلمية والتقنية المنجزة سواء بمكان الوقائع تم تحديد الهوية المضبوطة للفاعل الرئيسي ونشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه بعد أن تبين أنه في حالة فرار.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة أمن الحي الحسني، باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات بالاستعانة بخبرات علمية وتقنية، مكنت يوم 21 يونيو الجاري، من تحديد المكان المضبوط الذي يتواجد به المتهم والذي كان يتوارى به عن الأنظار بأحد أحياء الرحمة التي صارت مؤخرا تابعة لنفوذ منطقة أمن الرحمة، حيث وبتنسيق مع مختلف فعاليات المنطقة الأمنية المذكورة تأتى إيقافه واقتياده إلى مقر الأمن من أجل البحث معه حول المنسوب إليه، مشيرا إلى أن المعني بالأمر تم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، وسيتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على البحث منذ بدايته.