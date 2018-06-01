 فضيحة وبالفيديو..لاعبان في المنتخب المغربي هربا من المعسكر في إسبانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو | مجتمع

بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو

حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة سلمى ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية الاختطاف+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة ''سلمى'' ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية

المعارضة تتهم أردوغــان بمضايقة الناخبين وإجبارهم على التصويت لحزبه | دولي

المعارضة تتهم أردوغــان بمضايقة الناخبين وإجبارهم على التصويت لحزبه

الإطاحة بتجار قرقوبي بينهم شابة بمنطقة ابن مسيك بالبيضاء | حوادث و حقوق

الإطاحة بتجار ''قرقوبي'' بينهم شابة بمنطقة ابن مسيك بالبيضاء

سوء الخاتمة...شابة عشرينية تفارق الحياة في جلسة خمرية ماجنة بضيعة فلاحية بأولاد تايمة...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

سوء الخاتمة...شابة عشرينية تفارق الحياة في جلسة خمرية ماجنة بضيعة فلاحية بأولاد تايمة...تفاصيل

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش

ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل مثيرة) | دولي

ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل

شرفات أفيلال تحط الرحال بجهة كلميم واد نون لتفقد عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالماء | اقتصاد

شرفات أفيلال تحط الرحال بجهة كلميم واد نون لتفقد عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالماء

مجلس الصحافة الذي نريد...!

فضيحة وبالفيديو..لاعبان في المنتخب المغربي هربا من المعسكر في إسبانيا

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 14:35 فضيحة وبالفيديو..لاعبان في المنتخب المغربي هربا من المعسكر في إسبانيا | سبور
فضيحة وبالفيديو..لاعبان في المنتخب المغربي هربا من المعسكر في إسبانيا
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مصارعان مغربيان، وهما يكشفان عن الأسباب التي دفعتهما إلى الفرار من مقر بعثة المنتخب المغربي

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مصارعان مغربيان، وهما يكشفان عن الأسباب التي دفعتهما إلى الفرار من مقر بعثة المنتخب المغربي المشارك بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة طراغونا الإسبانية.

وأوضح المصارعان على أن السبب الرئيسي الذي دفعهما إلى الفرار هو رغبتهما في الحصول على فرصة جديدة لتحسين وضعهما المادي، محملين المسؤولية للمسؤولين عن رياضة المصارعة بالمغرب.

وتعاطف آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن تعاطفهم مع المصارعين، في حين وصف آخرون الأمر بالفضيحة للرياضة الوطنية وخاصة للمكلفين بتسيير رياضة المصارعة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البحر الأبيض كراغونا إسبانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جواد الياميق يغادر جنوى الإيطالي لهذا السبب | سبور

جواد الياميق يغادر جنوى الإيطالي لهذا السبب

الرجاء الرياضي يشرع في مفاوضات تجديد عقد أحد لاعبيه | سبور

الرجاء الرياضي يشرع في مفاوضات تجديد عقد أحد لاعبيه

أربعة لاعبين يغادرون فريق حسنية أكادير | سبور

أربعة لاعبين يغادرون فريق حسنية أكادير

ريال مدريد يريد التخلص من بنزيما خلال الميركاتو الصيفي | سبور

ريال مدريد يريد التخلص من بنزيما خلال الميركاتو الصيفي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يدمي القلوب: راجلي بلاني بالكارو والشراب والقرقوبي وكنضرب لحمي وبغيت نتوب..عاونوني | خارج البلاطو
منذ 17 دقيقة

فيديو يدمي القلوب: ''راجلي بلاني بالكارو والشراب والقرقوبي وكنضرب لحمي وبغيت نتوب..عاونوني''

أول فيديو من مرجان الدريسية فكازا اللي شعلات فيه العافيا..شوفو شنو وقع وكيفاش هربو الناس | خارج البلاطو

أول فيديو من مرجان الدريسية فكازا اللي شعلات فيه العافيا..شوفو شنو وقع وكيفاش هربو الناس

بابيلون يؤدي أغنيته الشهيرة يا زينا في الندوة الخاصة بمشاركته بمهرجان موازين | خارج البلاطو

بابيلون يؤدي أغنيته الشهيرة ''يا زينا'' في الندوة الخاصة بمشاركته بمهرجان موازين

بالفيديو..أرجنتيني يغامر بحياته و يعبر 80 ألف كلمتر على دراجته المثيرة لحضور مونديال روسيا | خارج البلاطو

بالفيديو..أرجنتيني يغامر بحياته و يعبر 80 ألف كلمتر على دراجته المثيرة لحضور مونديال روسيا

﻿

آخر المستجدات

بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو | مجتمع
منذ 41 دقيقة

بعد كَلاموغ..فيديو فاضح يهز الفيسبوك..بلاحشمة بلا حيا: قاصر وقاصرة مارسوا الجنس وداروا فيديو

حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة سلمى ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية الاختطاف+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

حصري..صورة الفتاة القاصرة اللي خطفات الرضيعة ''سلمى'' ليلة خطبتها..وها علاش تورطات في عملية

المعارضة تتهم أردوغــان بمضايقة الناخبين وإجبارهم على التصويت لحزبه | دولي

المعارضة تتهم أردوغــان بمضايقة الناخبين وإجبارهم على التصويت لحزبه

الإطاحة بتجار قرقوبي بينهم شابة بمنطقة ابن مسيك بالبيضاء | حوادث و حقوق

الإطاحة بتجار ''قرقوبي'' بينهم شابة بمنطقة ابن مسيك بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.