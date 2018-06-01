فضيحة وبالفيديو..لاعبان في المنتخب المغربي هربا من المعسكر في إسبانيا ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مصارعان مغربيان، وهما يكشفان عن الأسباب التي دفعتهما إلى الفرار من مقر بعثة المنتخب المغربي

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مصارعان مغربيان، وهما يكشفان عن الأسباب التي دفعتهما إلى الفرار من مقر بعثة المنتخب المغربي المشارك بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة طراغونا الإسبانية.

وأوضح المصارعان على أن السبب الرئيسي الذي دفعهما إلى الفرار هو رغبتهما في الحصول على فرصة جديدة لتحسين وضعهما المادي، محملين المسؤولية للمسؤولين عن رياضة المصارعة بالمغرب.

وتعاطف آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن تعاطفهم مع المصارعين، في حين وصف آخرون الأمر بالفضيحة للرياضة الوطنية وخاصة للمكلفين بتسيير رياضة المصارعة.