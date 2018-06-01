رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش ﻿

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، خلال الأسبوع الجاري، من رصد شخصين تنطبق عليها أوصاف موضوع البحث، ليتم إيقافهما واللذين يبلغان من العمر 27 و 24 سنة؛ قادمين على متن قطار

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، خلال الأسبوع الجاري، من رصد شخصين تنطبق عليها أوصاف موضوع البحث، ليتم إيقافهما واللذين يبلغان من العمر 27 و 24 سنة؛ قادمين على متن قطار من إحدى المدن الشمالية متحوزين بكمية 237 قرصا من نوع ''ريفوتريل''؛ و 210 أقراص من نوع ''إكستازي''.

وحسب مصدر مطلع فإن هذه العملية، تمت بالتنسيق مع المصالح الأمنية بكل المدن التي سيمر بها القطار إلى غاية مدينة مراكش، ما مكن من إيقاف ثلاثة أشخاص ينتمون لنفس الشبكة بمدينة ابن جرير، تبين أنهم تخلصوا من الممنوعات بالطريق.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصالح الأمنية، تقوم بالأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة المختصة قصد التعرف على المزودين الرئيسيين وإيقافهم بالتنسيق مع المصالح الأمنية للمدن الأخرى.