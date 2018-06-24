 ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل مثيرة) ﻿
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ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 14:21 ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل مثيرة) | دولي
ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل مثيرة)
في ســــابقة من نوعها رفع توني توتوني قضية ضد فتاة كانت قد داعبت أعضاء كلبه التناسلية في أحد مسابح مدينة لوس أنجلوس الأميركية، متهما إياها بإثارته جنسيا واللعب بمشاعره. وكانت الفتاة المدعوة ديانا

شوف تيفي

في ســــابقة من نوعها رفع توني توتوني قضية ضد فتاة كانت قد داعبت أعضاء كلبه التناسلية في أحد مسابح مدينة لوس أنجلوس الأميركية، متهما إياها بإثارته جنسيا واللعب بمشاعره. وكانت الفتاة المدعوة ديانا منيرة قد نشرت عبر حسابها بموقع ''إنستغرام''، فيديو التقط من داخل حمام سباحة، وتظهر فيه وهي ترقص مع كلب يسمى ''هيف''.

وفي هذا السياق ذكرت ديانا أن توتوني يتحرش بها لفظيًا وجنسيا أثناء التصوير، وأضافت، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: ''أريد من الجمهور بشكل عام، أن يكونوا واعين لأشخاص مثل توني، الذين يريدون استخدام الناس بطرق سيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، الأعمال الجنسية''.

ورد محامو توتوني في بيان: ''بغض النظر عما حدث في التصوير الفوتوغرافي بين منيرة وهيف، فإن أهم ما في الأمر هو أنه تم إخبار منيرة بشكل صريح بعدم نشر أي فيديوهات لهيف، لأنها تنعكس بشكل سيئ على موكلنا الذي هو شخصية عامة''، ويقاضي توتوني منيرة بتهمة الاحتيال وإلحاق ضائقة عاطفية به إلى جانب إثارة كلبه جنسيًا، ويسعى للحصول على تعويض بقيمة 1.5 مليون دولار، ولم يعلق على إدعائها بأنه تحرش بها جنسيا.

وجدير بالذكر أن توتوني هو رجل أعمال يمتلك ملهى ليلي مقرّه مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ولديه 1.5 مليون متابع على موقع ''إنستغرام''، حيث يشارك أسلوب حياته الفخم.

 

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شوف تيفي المغرب توتوني ملهى ليلى إنستغرام التناسلية

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