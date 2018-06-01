شرفات أفيلال تحط الرحال بجهة كلميم واد نون لتفقد عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالماء ﻿

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن ''شرفات أفيلال'' كاتبة الدولة المكلفة بالماء ستقوم يوم غد الإثنين بزيارة تفقدية لعدد من الأوراش التنموية الخاصة بالماء بكل من إقليم كلميم وبعد يوم غد سيدي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن ''شرفات أفيلال'' كاتبة الدولة المكلفة بالماء ستقوم يوم غد الإثنين بزيارة تفقدية لعدد من الأوراش التنموية الخاصة بالماء بكل من إقليم كلميم وبعد يوم غد سيدي إفني .

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن ''أفيلال'' ستقف رفقة وفد رسمي على سير تقدم الأشغال بمجموعة من السدود التي انطلقت فيها أشغال التشييد والبناء، ويهم الأمر كلا من ورشي بناء سد ''فاصك'' و''امسرا''.

وأضافت ذات المصادر، أن زيارتها لجهة كلميم وادنون ستستمر بالانتقال يوم الثلاثاء إلى سيدي إفني لتفقد الأشغال الجارية في كل من سد ''بوساك'' و''سيدي داود'' و''ثلاث نتارمات''.

ويأتي تشييد هذه الأوراش الخاصة بالسدود المائية في إطار توسيع قاعدة الولوج للماء من أجل تعبئة الموارد المائية وذلك بتوفير حاجيات ساكنة هذه المناطق من الماء الصالح للشرب وحماية الإقليمين من الفيضانات وتغذية الفرشة المائية ووضع نقط جديدة للتزود في إطار البرنامج الاستعجالي المخصص من طرف الوزارة بتنسيق مع عدد من الشركاء.