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الرجاء الرياضي يشرع في مفاوضات تجديد عقد أحد لاعبيه

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 13:57 الرجاء الرياضي يشرع في مفاوضات تجديد عقد أحد لاعبيه | سبور
الرجاء الرياضي يشرع في مفاوضات تجديد عقد أحد لاعبيه
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، فتحوا قنوات المفاوضات مع العميد بدر بانون من أجل تجديد عقده خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، فتحوا قنوات المفاوضات مع العميد بدر بانون من أجل تجديد عقده خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت أن اللجنة المؤقتة، ستعقد اجتماعا رفقة اللاعب الرجاوي، لتجديد عقده مع الفريق الأخضر لمواسم إضافية، من أجل قطع الطريق على الأندية التي ترغب في التعاقد معه.

ويذكر أن بدر بانون ، كان قد تلقى عدة عروض من فرق عربية و أوروبية من أجل الاستفادة من خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ، من بينها قطر القطري و الأهلي و الزمالك المصريين، لازيو الإيطالي.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي بدر بانون اللجنة المؤقتة

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