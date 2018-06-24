 عاجل وبالصور..تفاصيل جديد خاصة بالحريق داخل مرجان ''الدريسية'' بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش

ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل مثيرة) | دولي

ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل

شرفات أفيلال تحط الرحال بجهة كلميم واد نون لتفقد عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالماء | اقتصاد

شرفات أفيلال تحط الرحال بجهة كلميم واد نون لتفقد عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالماء

عاجل وبالصور..تفاصيل جديد خاصة بالحريق داخل مرجان الدريسية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..تفاصيل جديد خاصة بالحريق داخل مرجان ''الدريسية'' بالبيضاء

ما يفوق الخمسين بالمائة هي نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة | مجتمع

ما يفوق الخمسين بالمائة هي نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة

فضيحة .. تسريب فيديو صادم من مستشفيات الجزائر.. مريض يأكله الدود | دولي

فضيحة .. تسريب فيديو صادم من مستشفيات الجزائر.. ''مريض يأكله الدود ''

عاجل..حريق داخل مرجان ديال الدريسية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حريق داخل مرجان ديال ''الدريسية'' بالبيضاء

توقيف مبحوث عنه بأكادير يكشف عن كمية هامة من الكوكايين والحبوب المهلوسة | حوادث و حقوق

توقيف مبحوث عنه بأكادير يكشف عن كمية هامة من الكوكايين والحبوب المهلوسة

مجلس الصحافة الذي نريد...!

عاجل وبالصور..تفاصيل جديد خاصة بالحريق داخل مرجان ''الدريسية'' بالبيضاء

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 13:52 عاجل وبالصور..تفاصيل جديد خاصة بالحريق داخل مرجان الدريسية بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..تفاصيل جديد خاصة بالحريق داخل مرجان ''الدريسية'' بالبيضاء
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن تماسا كهربائيا، كان وراء الحريق المندلع في هذه اللحظات من يومه الأحد 24 يونيو، داخل المركز التجاري ''مرجان الدريسية'' المتواجد بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن تماسا كهربائيا، كان وراء الحريق المندلع في هذه اللحظات من يومه الأحد 24 يونيو، داخل المركز التجاري ''مرجان الدريسية'' المتواجد بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الحريق خلف إصابة شخصين من زبناء المركز التجاري باختناق، تم على إثره نقلهما بواسطة سيارة للإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، يعملون على إخماد ألسنة النيران، التي انتشرت في المكان الخاص ببيع الأغطية والأثاث المنزلي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مرجان ألسنة النيران الحريق شارع محمد السادس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء | حوادث و حقوق

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش

عاجل..حريق داخل مرجان ديال الدريسية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..حريق داخل مرجان ديال ''الدريسية'' بالبيضاء

توقيف مبحوث عنه بأكادير يكشف عن كمية هامة من الكوكايين والحبوب المهلوسة | حوادث و حقوق

توقيف مبحوث عنه بأكادير يكشف عن كمية هامة من الكوكايين والحبوب المهلوسة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أرجنتيني يغامر بحياته و يعبر 80 ألف كلمتر على دراجته المثيرة لحضور مونديال روسيا | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

بالفيديو..أرجنتيني يغامر بحياته و يعبر 80 ألف كلمتر على دراجته المثيرة لحضور مونديال روسيا

فيديو من قلب موسكو..نافورة تتحول إلى مسبح بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. والحسناوات والأطفال كيعومو | خارج البلاطو

فيديو من قلب موسكو..نافورة تتحول إلى مسبح بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. والحسناوات والأطفال كيعومو

بالفيديو ...شاهد لحظة اصطدام سيارة المتسابق المغربي المهدي بناني في بطولة العالم للسيارات | قنوات أخرى

بالفيديو ...شاهد لحظة اصطدام سيارة المتسابق المغربي ''المهدي بناني'' في بطولة العالم للسيارات

بكل جرأة بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباك بالقنيطرة توجه رسالة مباشرة للملك محمد السادس..بغيت غير منحة باش نكمل قرايتي | خارج البلاطو

بكل جرأة بنت الشعب الحاصلة على أعلى معدل في الباك بالقنيطرة توجه رسالة مباشرة للملك محمد السادس..بغيت غير منحة باش نكمل قرايتي

﻿

آخر المستجدات

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

مثير.. سرقة 65 مليون من داخل خزنة حديدية بالبيضاء

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بتجار مخدرات داخل قطار كان في اتجاه مراكش

ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل مثيرة) | دولي

ســـابقة.. رجل أعمال يرفع دعوة قضائية بفتاة داعبت أعضاء كلبه التناسلية فأثـارته جنسيا..(تفاصيل

شرفات أفيلال تحط الرحال بجهة كلميم واد نون لتفقد عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالماء | اقتصاد

شرفات أفيلال تحط الرحال بجهة كلميم واد نون لتفقد عدد من المشاريع التنموية الخاصة بالماء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.