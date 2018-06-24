عاجل وبالصور..تفاصيل جديد خاصة بالحريق داخل مرجان ''الدريسية'' بالبيضاء ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن تماسا كهربائيا، كان وراء الحريق المندلع في هذه اللحظات من يومه الأحد 24 يونيو، داخل المركز التجاري ''مرجان الدريسية'' المتواجد بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن تماسا كهربائيا، كان وراء الحريق المندلع في هذه اللحظات من يومه الأحد 24 يونيو، داخل المركز التجاري ''مرجان الدريسية'' المتواجد بشارع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الحريق خلف إصابة شخصين من زبناء المركز التجاري باختناق، تم على إثره نقلهما بواسطة سيارة للإسعاف على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، يعملون على إخماد ألسنة النيران، التي انتشرت في المكان الخاص ببيع الأغطية والأثاث المنزلي.