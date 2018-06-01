ما يفوق الخمسين بالمائة هي نسبة الناجحين في امتحانات البكالوريا بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة ﻿

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان - الحسيمة أن مجموع الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 19608 مترشحة ومترشحا، 10950 منهم من الإناث.

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أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة – تطوان - الحسيمة أن مجموع الناجحين في الدورة العادية لامتحانات البكالوريا 2018 بلغ 19608 مترشحة ومترشحا، 10950 منهم من الإناث.

وأوضحت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ صحفي، أن عدد الناجحين الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي ناهز 17381 ناجحا، بنسبة 58،03 في المائة، وقد فاق العدد الإجمالي للناجحات الممدرسات 10039 مترشحة، وهو ما يمثل نسبة 62،43 في المائة من مجموع الناجحين.

وقد بلغ عدد الناجحين بإحدى الميزات 8660 أي ما يعادل 45،19 في المائة من مجموع الناجحين، بينما وصل أعلى معدل عام تم الحصول عليه في هذه الدورة 19،24 من 20، لأحد التلاميذ بمسلك العلوم الفزيائية – خيار فرنسية بمديرية تطوان.

ويذكر أنه حضر لاجتياز اختبارات هذه الدورة 35893 مترشحة ومترشحا فاق عدد الإناث منهم 18600 مترشحة، ناهز عدد الممدرسين منهم 29954 مترشحة ومترشحا.

وأضاف البلاغ كذلك أن عدد الناجحين من المترشحين الأحرار وصل إلى 2227 ناجحا، بنسبة نجاح بلغت 37،50 في المائة، مع الإشارة إلى أن نسبة الحضور في صفوف هذه الفئة لم تتجاوز 61،16 في المائة.

على صعيد آخر، فاق عدد المترشحين المسموح لهم باجتياز الدورة الاستدراكية 15453تلميذا، شكلت الإناث منهم 7193 مترشحة، وستجرى هذه الدورة كما هو مقرر يومي 6 و7 من شهر يوليوز المقبل بالنسبة للامتحان الجهوي و 10 و11 و12 بالنسبة للامتحان الوطني .

كما أشادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة بانخراط نساء ورجال التربية والتكوين في إنجاح جميع محطات هذا الاستحقاق الوطني، وبالدعم الكبير الذي قدموه لتفعيل الآليات الجديدة في تدبير العمليات الامتحانية، مثمنة جهود السلطات العمومية والمصالح الأمنية في ضمان إجراء هذه الامتحانات في ظروف جد حسنة.