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فضيحة .. تسريب فيديو صادم من مستشفيات الجزائر.. ''مريض يأكله الدود ''

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 13:30 فضيحة .. تسريب فيديو صادم من مستشفيات الجزائر.. مريض يأكله الدود | دولي
فضيحة .. تسريب فيديو صادم من مستشفيات الجزائر.. ''مريض يأكله الدود ''
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمريض'' يأكله الدود '' في أحد المستشفيات وسط أدوات صدئة و متسخة لا تصلح كي يعالج بها المرضى، في غياب تام للنظافة و أدوية التعقيم .

شوف تيفي

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمريض'' يأكله الدود '' في أحد المستشفيات وسط أدوات صدئة و متسخة لا تصلح كي يعالج بها المرضى، في غياب تام للنظافة و أدوية التعقيم .

ويقول ناشر الفيديو أن الطبيب إذا رفض العمل في ظروف مماثلة يتم اتهامه ''بالإهمال و انعدام الضمير'' و ''ترك المريض يموت'' و إذا عمل في هذه الظروف أتته نفس التهم، وأضاف '' يكتب الأطباء آلاف التقارير سنويا مصيرها سلات القمامة، لا أحد يستجيب، فالجميع في مكاتبه المريحة والمفروشة للاهتمام بأمور أخرى'' حسب ما أوردته صحف جزائرية .

هذا الفيديو يــؤكد على الوضعية المزرية لقطاع الصحة في الجزائر، الذي تخصص له ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة، ويتوالى عليه الوزراء والمدراء، ما يحدث اليوم بالمستشفيات المتواجدة بالجزائر كارثي نظرا لقلة الأدوية والوسائل المستعملة بالإضافة إلى قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين.

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