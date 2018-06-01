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توقيف مبحوث عنه بأكادير يكشف عن كمية هامة من الكوكايين والحبوب المهلوسة

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 12:56 توقيف مبحوث عنه بأكادير يكشف عن كمية هامة من الكوكايين والحبوب المهلوسة | حوادث و حقوق
توقيف مبحوث عنه بأكادير يكشف عن كمية هامة من الكوكايين والحبوب المهلوسة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، صباح يوم أمس السبت 23 يونيو شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، صباح يوم أمس السبت 23 يونيو شخصا يبلغ من العمر 36 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد جرى ضبط المشتبه به داخل ''طابق تحت أرضي'' بإحدى العمارات السكنية بحي تيلضي، وهو يحمل جروحا على مستوى الرأس، يشتبه في كونها ناجمة عن اشتباكه مع طرف ثانٍ.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن عملية التفتيش التي أنجزت بعين المكان مكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين تخلص منها المشتبه به بسطح العمارة السكنية التي قام باقتحامها، قدرت بـ80 غراما، كما تم العثور بحوزته على 7 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي.

وأضافت ذات المصادر، أن المعني بالأمر كان يشكل موضوع عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح أمن آيت ملول والدرك الملكي بأكادير، من أجل الاتجار في المخدرات والسرقة والاختطاف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به رهن الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيالمغربأكادير توقيف شخص يسفر عن حجز كمية هامة من الكوكايين الحبوب المهلوسة

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