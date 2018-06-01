بالفيديو ...متسابق مغربي ينجو من حادث مروع في بطولة العالم للسيارات ﻿

تعرض البطل العالمي في سباق السيارات ''المهدي بناني'' لحادث خطير أثناء السباق الافتتاحي لبطولة العالم للسيارات السياحية WTCR الذي نُظم أمس السبت بفيلا ريال شمال البرتغال.

شوف تيفي

تعرض البطل العالمي في سباق السيارات ''المهدي بناني'' لحادث خطير أثناء السباق الافتتاحي لبطولة العالم للسيارات السياحية WTCR الذي نُظم أمس السبت بفيلا ريال شمال البرتغال.

وكان “بناني” المنتمي لفريق “فولكس فاغن” حسب ما أورده موقع ''الجالية 24'' يومه الأحد، ينافس على الصف الأول، بعد انطلاق السباق بثوان معدودة، قبل أن يقع حادث تصادم عنيف في إحدى المنعرجات بسيارة السائق البريطاني ''روب هاف'' ، ما تسبب في سلسلة من الاصطدامات بين السيارات التالية ليتوقف السباق بالنهاية.

وتطايرت سيارة المهدي بناني في الهواء، مسببة اشتعال النيران في سيارة السويدي ''تيد بيورك'' من فريق هيونداي .. ما أحدث أضراراً جسيمة به.

ولحسن الحظ لم يتعرض أي من المتسابقين لإصابات، لكن وبشكل وقائي تم نقلهم للمستشفى للمتابعة، فيما تم اسعاف السائقين الآخرين بالمركز الطبي للحلبة قبل أن يتم استكمال السباق مجدداً ، والذي انتهى بفوز الفرنسي ''ايفان مولير''.