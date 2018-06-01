انتخابات الرئاسة بتركيا.. معركة حامية بين 5 مرشحين..مرشح خلف قضبان السجن.. وتخوف من المفاجآت السياسية ﻿

في معركة انتخابية حامية، ينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 4 مرشحين من المعارضة، الأمر الذي قد يجعل الحسم من الجولة الأولى بعيد المنال، مع ادخار الجهد الأكبر للجولة الثانية.

شوف تيفي

في معركة انتخابية حامية، ينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 4 مرشحين من المعارضة، الأمر الذي قد يجعل الحسم من الجولة الأولى بعيد المنال، مع ادخار الجهد الأكبر للجولة الثانية.

وعمدت أحزاب المعارضة التركية إلى خوض الانتخابات الرئاسية بأكثر من مرشح في محاولة لإعاقة فوز أردوغان بولاية رئاسية ثانية، وحرمانه على الأقل من الفوز بشكل صريح في الجولة الأولى، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربية".

وتجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا هذه المرة، بعد تعديلات دستورية أقرها استفتاء جرى في أبريل 2017، يؤكد منتقدوه بأنه يمنح الرئيس أردوغان صلاحيات واسعة النطاق.

ومن أبرز المرشحين للرئاسة في وجه أردوغان: محرم إنجيه والذي اختار حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ويعد إنجيه منافسا غير سهل بالنسبة لأردوغان، إذ يحظى بدعم قاعدة ناخبي الحزب والناخبين المحافظين واليمينيين.

وميرال أكشنار التي تتزعم "حزب الخير" عن ترشحها للرئاسة، ويراها المراقبون تحديا جديا لأردوغان حيث تستمد شعبيتها من نفس قاعدته الشعبية، وهي فئة الناخبين المحافظين والمؤيدين لقطاع الأعمال والمتدينين والقوميين.

و من خلف قضبان السجن، ترشح رسميا السياسي الكردي البارز "صلاح الدين ديميرتاش" عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي يواجه حملة قمع سياسية وأمنية وتهما بوجود صلات مع حزب العمال الكردستاني، و"تيميل كرم الله أوغلو" رشح حزب السعادة رئيسه "تيميل كرم الله أوغلو" لخوض الانتخابات الرئاسية. ولم يفز الحزب من قبل بنسبة أصوات كافية لدخول البرلمان منذ تأسيسه في عام 2001.

هـــذا ويضاف إلى المرشحين الأربعة الذين تمتلك أحزابهم كتلا نيابية، مرشحان ليس لهما حضور برلماني، وهما "دوغو بيرينتشيك" رئيس حزب وطن اليساري، و"وجدت أووز" رئيس حزب العدالة، وهو حزب صغير.