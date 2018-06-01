أربعة لاعبين يغادرون فريق حسنية أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم ''ميغيل غاموندي'' استغنى عن أربعة لاعبين ضمن التشكيلة الرسمية للنادي.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مدرب فريق حسنية أكادير لكرة القدم ''ميغيل غاموندي'' استغنى عن أربعة لاعبين ضمن التشكيلة الرسمية للنادي.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن لائحة المغادرين للحسنية شملت كلا من ''كريستيانو سانطوس'' الذي تم فسخ عقده، بعدما لم يستطع التأقلم مع أجواء مدينة أكادير، والانتقادات الواسعة التي شنها عليه الجمهور السوسي، ويوسف لكناوي الذي فسخ كذلك عقده بالتراضي مع الفريق، فيما غادر عبد الغني فوزي عقب انتهاء عقده مع الغزالة السوسية، وانتقل يحيى جبران إلى الدوري الإماراتي في صفقة انتقال إلى نادي ''الحصن الإماراتي''.

وأضافت ذات المصادر، أن الفريق عرف أيضا استقطاب 6 لاعبين خلال هذا الميركاتو الصيفي، إذ تم التعاقد مع كل من المدافع ''نوفل زنان'' و ''إدريس بناني'' في صفقة انتقال حر قادمين من رجاء بني ملال و ''داووز بوسبيبة'' القادم من الدوري الهولندي و ''عبد الحكيم باسين'' من فريق ''شباب أطلس خنيفرة'' و ''زهير الشاوش'' وهداف فريق شباب الريف الحسيمي ''أيوب الملوكي''.