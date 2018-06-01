مهاجرمغربي يضع حدا لزوجته ويضرم النار بشقته بالأراضي المنخفضة ﻿

أقدم مهاجر مغربي في عقده السابع يوم الأربعاء الماضي على قتل زوجته وإضرام النار بشقته بمدينة أوتريخت الهولندية وبالضبط بحي كنال أيلاند، و كان الخبر بمثابة الصدمة بالنسبة لسكان الحي وكذلك المقربين

شوف تيفي

أقدم مهاجر مغربي في عقده السابع يوم الأربعاء الماضي على قتل زوجته وإضرام النار بشقته بمدينة أوتريخت الهولندية وبالضبط بحي كنال أيلاند، و كان الخبر بمثابة الصدمة بالنسبة لسكان الحي وكذلك المقربين من العائلة.

ولا زالت لحد الساعة لم تعرف الأسباب والدوافع الكامنة وراء إقدام المتهم على تنفيذ جريمته ولم ترد أي تفاصيل بخصوص الحادث حسب ما أورده موقع ''أخبارالجالية''.

وفور علمها بالخبر حلت بعين المكان عناصر الشرطة الهولندية، التي عملت بمساعدة أبناء الحي على محاولة إنقاذ قاطني سكان ذات العمارة، الأمر الذي تسبب في إصابة شرطي بإصابات بليغة، بعد سقوطه من علو محاولا الفرار من ألسنة النيران المنبعثة من أحد نوافذ المنزل حيث جرى نقله إلى المستشفى، فيما هرعت إلى عين المكان فرق الطوارئ بمختلف مكوناتها لإخماد النيران المشتعلة بالمنزل مخافة انتقالها للمنازل المجاورة.