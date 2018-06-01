الشواذ والرجال المخنثون مشاو فيها..شوفو الأمراض الخطيرة اللي كتهددهم ﻿

أكدت دراسة علمية حديثة أشرف على إنجازها باحثون أمريكيون، أن الأشخاص المخنثين والشواذ، أكثر عرضة لأمراض القلب وضعف الصحة العقلية ، والإدمان على التدخين والتعرض للسمنة.

''شوف تيفي''

أكدت دراسة علمية حديثة أشرف على إنجازها باحثون أمريكيون، أن الأشخاص المخنثين والشواذ، أكثر عرضة لأمراض القلب وضعف الصحة العقلية ، والإدمان على التدخين والتعرض للسمنة.



وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''ديلى ميل'' البريطانية، خلال الأسبوع الجاري، فقد توصلت الدراسة الحديثة إلى أن الرجال المخنثين قد يكونوا أكثر عرضة لأمراض القلب من أقرانهم الطبيعيين، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 30 في المائة من الرجال الأمريكيين يعانون من مرض القلب وظلت منذ فترة طويلة سببا رئيسيا للوفاة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الباحثين في جامعة نيويورك، وجدوا أن عوامل الخطر مثل التدخين وتحديات الصحة العقلية هى أكثر شيوعا بين الرجال المثليين وثنائي الجنس ''المخنثين''، مبرزة أن هؤلاء الباحثين، أشاروا كذلك إلى أن القلب هو عضو عضلى، ولكنه على مدار العمر أيضًا حساس جدًا ومتأثر بجميع أنواع أنماط الحياة ، بما في ذلك الإجهاد العاطفى، وتبين الدراسات التى أجريت سابقاً أن الرجال المثليين والمخنثين يعيشون مع مستويات أعلى من الاضطراب العقلي أكثر من الرجال الطبيعيين، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب للبالغين المخنثين.