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يا ربي السلامة..ابن فنان عربي مشهور قتل مراتو وأطفالو

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 11:50 يا ربي السلامة..ابن فنان عربي مشهور قتل مراتو وأطفالو | ثقافة و فنون
يا ربي السلامة..ابن فنان عربي مشهور قتل مراتو وأطفالو
كشفت المصالح الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بمصر أن نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، هو المتورط فى قتل زوجته وطفلتيه داخل شقتهن ببولاق الدكرور.

''شوف تيفي''

كشفت المصالح الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بمصر أن نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، هو المتورط فى قتل زوجته وطفلتيه داخل شقتهن ببولاق الدكرور.

وحسب ما كشف عنه موقع ''اليوم السابع'' المصري، يومه الأحد 24 يونيو فإن المتهم اعترف بقتل المجني عليهن بعد خسارته ثروته فى البورصة، وخشيته عليهن من الفقر، كما كشفت التحريات أنه يتلقى العلاج من مرض نفسى منذ 6 سنوات.

وأضاف الموقع أن أحداث الجريمة كشف عنها بلاغ تلقاه مفتش مباحث غرب الجيزة، يفيد بالعثور على ربة منزل وابنتيها مفارقين الحياة داخل مسكنهن ببولاق الدكرور، وتم إخطار مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى انتقل إلى محل الواقعة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية، وتم العثور على جثة ''هبة.ا'' ربة منزل وابنتيها الكبرى ''جنة الله'' تبلغ من العمر 14 عاما والثانية ''حبيبة الله'' تبلغ 11 عاما مفارقين الحياة نتيجة تعرضهن للخنق.

وأكد ''اليوم السابع'' أن التحريات، بينت على أن زوج المجني عليها ووالد الضحيتين ''صلاح المرسى''، هو نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، ادعى أنه عقب عودته للمنزل اكتشف الجريمة، إلا أن تحريات المباحث كشفت كذب ادعائه، وتبين أنه وراء قتلهن، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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المغرب شوف تيفي المصري المتهم الفقر الراحل المرسي أبو العباس

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