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بالفيديو..أربعة ''مشرميلن'' عندهم أسلحة بيضاء هجموا على طوبيس بالقنيطرة والركاب تخلعو

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 11:33 بالفيديو..أربعة مشرميلن عندهم أسلحة بيضاء هجموا على طوبيس بالقنيطرة والركاب تخلعو | حوادث و حقوق
بالفيديو..أربعة ''مشرميلن'' عندهم أسلحة بيضاء هجموا على طوبيس بالقنيطرة والركاب تخلعو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام شاب بالهجوم على حافلة للنقل العمومي وهو يحمل بين يديه سلاحا أبيض.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام شاب بالهجوم على حافلة للنقل العمومي وهو يحمل بين يديه سلاحا أبيض.

وحسب ناشري الفيدو فإن فصوله، جرت أمس السبت، حيث قام أربعة ''مشرميلن'' بالهجوم على حافلة للنقل العمومي للاعتداء على مراقب تذاكر، وهو ما أثار رعب وهلع الركاب.

وطالب النشطاء المصالح الأمنية بفتح تحقيق وإيقاف المتورطين في هذا الاعتداء الخطير، داعين إلى تعزيز الأمن بالحافلات الخاصة بالنقل العمومي والتي تعرف مجموعة من التجاوزات، حيث يستغل بعض المنحرفين الاكتظاظ للقيام بأمور إجرامية كالاعتداء على الركاب والسرقة والتحرش الجنسي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الركاب المصالح الأمنية القنيطرة مشرملين

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