ريال مدريد يريد التخلص من بنزيما خلال الميركاتو الصيفي ﻿

حسم نادي ريال مدريد الإسباني مستقبل مهاجمه الدولي الفرنسي كريم بنزيما بقيادة المدرب الجديد غولين لوبيتيغي بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق.

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حسم نادي ريال مدريد الإسباني مستقبل مهاجمه الدولي الفرنسي كريم بنزيما بقيادة المدرب الجديد غولين لوبيتيغي بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق.

وأكد موقع "دون بالون" الإسباني أن ريال مدريد قد قرر رحيل المهاجم الفرنسي، وذلك من خلال رؤية المدرب الجديد طبقاً لخططه للموسم المقبل.

وأضاف الموقع الإسباني، أن العديد من الأشياء من المفترض أن تتغير في المستقبل، من بينها رحيل "بنزيما" النهائي عن الفريق ووضعه في قائمة البيع بالميركاتو الصيفي، ولكن هناك عقبة قد تهدد رحيل الفرنسي، وهي مطالبته بالرحيل إلى نادي يحصل فيه على نفس راتبه السنوي في سانتياغو برنابيو.

وكان "بنزيما" قد نال الكثير من الانتقادات في الموسم الماضي، وهو ما جعل مدربه السابق "زين الدين زيدان" يبعده عن التشكيلة الأساسية لريال مدريد بالكثير من المباريات.