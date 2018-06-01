عاجل..مثول المتورطة في اختطاف الرضيعة ''سلمى'' أمام الوكيل العام بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المتورطة في اختطاف الرضيعة ''سلمى''وزوجها، سيمثلان يومه الأحد 24 يونيو 2018، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المتورطة في اختطاف الرضيعة ''سلمى''وزوجها، سيمثلان يومه الأحد 24 يونيو 2018، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأكد المصدر ذاته أن الخاطفة التي تورطت في اختطاف الرضيعة من مستشفى الهاروشي وزوجها الذي لم يبلغ عن واقعة الاختطاف، من المنتظر أن يتم نقلهما بعد لحظات إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، حتى يمثلا أمام الوكيل العام للملك، وذلك بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية.

تجدر الإشارة إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق وثيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الخميس 21 يونيو الجاري، من العثور على الرضيعة التي تم اختطافها من داخل مؤسسة استشفائية، وتوقيف الشابة التي يشتبه في ضلوعها في واقعة الاختطاف.

وقد أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتحري، مكنت من تشخيص هوية المشتبه بها وتحديد مكان إقامتها بالقرب من حي ليساسفة بالدار البيضاء، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن حجز الملابس التي ظهرت بها المشتبه بها في تسجيلات كاميرا المراقبة بالمستشفى، قبل أن يتم الاهتداء لاحقا إلى مكان تواجدها بمسكنها بمنطقة الرحمة والعثور بحوزتها على الرضيعة المختطفة.

وقد أوضحت المعاينات الأولية أن الحالة الصحية للرضيعة ''سلمى''عادية، وقد جرى عرضها على الخبرة الطبية، بينما تم إخضاع المشتبه بها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكابها هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن رصد كل التواطؤات المُحتملة التي يمكن أن تكون ساهمت في تسهيل ارتكاب هذه الجريمة.