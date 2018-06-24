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الشوهة صافي..فضائح كَروب ''كلاموغ'' متواصلة..مغربية نشرات فيديو مباشر مع خليجي..وها شنو دارت

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 10:54 الشوهة صافي..فضائح كَروب كلاموغ متواصلة..مغربية نشرات فيديو مباشر مع خليجي..وها شنو دارت | مجتمع
الشوهة صافي..فضائح كَروب ''كلاموغ'' متواصلة..مغربية نشرات فيديو مباشر مع خليجي..وها شنو دارت
ما تزال فضائح كَروب ''كلاموغ'' متواصلة، حيث تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله مغربية بوجه مكشوف رفقة خليجي وهي تتوسط له من أجل جلب مغربيات إليه بإحدى

''شوف تيفي''

ما تزال فضائح كَروب ''كلاموغ'' متواصلة، حيث تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله مغربية بوجه مكشوف رفقة خليجي وهي تتوسط له من أجل جلب مغربيات إليه بإحدى الدول الخليجية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 5 دقائق، المغربية وهي تظهر جزء من أماكن حميمية من جسدها، وتطالب الفتيات المشاركات معها في ''لايف'' بصورهن حتى تقوم بعرضها على ''الخليجي''.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير، والذي نتحفظ عن نشره، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بفتح تحقيق فوري وإيقاف المتورطات في إنشاء هذا ''الكَروب''، ومن بينهن الظاهرة بهذا الفيديو والتي استعملت عبارات جنسية، وطالبت الفتيات بإرسال صورهن لها حتى تتوسط لهن مع الخليجي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي كلاموغ مغربيات الخليج كروب

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