القيادي السابق بحزب البيجيدي المثير للجدل ''أفتاتي'' يحل بتارودانت لهذا السبب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية ''عبد العزيز أفتاتي'' من المنتظر أن يحل بداية هذا الأسبوع بمدينة تارودانت لتأطير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المحلي للبيجيدي

شوف تيفي:تارودانت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة أن القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية ''عبد العزيز أفتاتي'' من المنتظر أن يحل بداية هذا الأسبوع بمدينة تارودانت لتأطير الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المحلي للبيجيدي بذات المدينة.

ووفق مصادر خاصة، فأفتاتي سيحط الرحال بمدينة تارودانت بعد دعوته من طرف الكاتب الإقليمي ''محمد أوريش'' وذلك بفعل انتمائهما معا للتيار المحسوب على الزعيم السابق للعدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران.

ومن جهة أخرى تم إلغاء نشاط حزبي بأولاد برحيل لأسباب غير معروفة فيما يرجح أن تكون الهزات التي شهدها الحزب وراء عدم إقامته، بعدما سبق أن قدم 11 مستشارا جماعيا من جماعة أولاد برحيل.