فيديو جد خطير..معركة دموية بالأسلحة البيضاء والهراوات وسط مدينة القنيطرة ﻿

شهد حي الفتح بمدينة القنيطرة، مساء أمس السبت، وقوع معركة دموية جد خطيرة، بين مجموعة من الأشخاص من بينهم نساء، تبادلوا خلالها الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء والهراوات.

''شوف تيفي''

شهد حي الفتح بمدينة القنيطرة، مساء أمس السبت، وقوع معركة دموية جد خطيرة، بين مجموعة من الأشخاص من بينهم نساء، تبادلوا خلالها الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء والهراوات.

ونشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يوثق للحظة وقوع هذه المعركة الدموية، التي تم خلالها تبادل الضرب والتراشق بالحجارة، ما خلف على ما يبدو بعض الإصابات.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو المتداول، حيث أكد الجميع أن مدينة القنيطرة، عاشت أسبوعا مثيرا، حيث وقعت العديد من المعارك الدموية، ما دفع بالمصالح الأمنية إلى استخدام الرصاص لإيقاف بعض الجانحين.