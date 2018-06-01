خديجة الزومي رئيسة جديدة لمنظمة المرأة الاستقلالية ﻿

توجت أشغال المؤتمر الخامس لمنظمة المرأة الاستقلالية بانتخاب خديجة الزومي رئيسة جديدة بإجماع عضوات المجلس الوطني للمنظمة يوم السبت 23 يونيو 2018 بمجمع الطفولة والشباب ببوزنيقة.

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توجت أشغال المؤتمر الخامس لمنظمة المرأة الاستقلالية بانتخاب خديجة الزومي رئيسة جديدة بإجماع عضوات المجلس الوطني للمنظمة يوم السبت 23 يونيو 2018 بمجمع الطفولة والشباب ببوزنيقة.

وجاء تتويج خديجة الزومي بعد مسيرة طويلة من النضال السياسي والنقابي ، في صفوف حزب الاستقلال و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دفاعا عن الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة والقضايا العادلة للطبقة الشغيلة .

هـــذا وقد التحقت الزومي بصفوف منظمة المرأة الاستقلالية سنة 1989، وتدرجت في هياكلها من خلال الكفاح اليومي، إلى أن انتخبت عضوة بالمكتب التنفيذي للمنظمة سنة 2000 .وانتخبت سنة 2017 عضوة باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.

وجدير بالذكر أن الرئيسة الجديدة لمنظمة المرأة الاستقلالية ازدادت يوم 25 مارس سنة 1960 بالعاصمة العلمية للمملكة، وبعد نجاحها في مسارها الدراسي التحقت بسلك التعليم كأستاذة بالتعليم الثانوي، ثم عينت مديرة للموارد البشرية بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل في نسخته الأولى.