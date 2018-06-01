فيديو فاضح..مرة أخرى: شوفو شنو دار الملتحي ''الفحل'' مع فرملية ﻿

مرة أخرى، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خاص بالملتحي الملقب بـ ''الفحل''، ظهر به وهو يتبادل الحديث مع فتاة تعمل كممرضة، بطريقة مثيرة، تحتوي على عبارات جنسية صادمة.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو خاص بالملتحي الملقب بـ ''الفحل''، ظهر به وهو يتبادل الحديث مع فتاة تعمل كممرضة، بطريقة مثيرة، تحتوي على عبارات جنسية صادمة.

ونشرت العديد من الصفحات ''الفيسبوكية'' الفيديو، ووضعت له عناوين مثيرة، ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة، معبرين عن صدمتهم من الطريقة التي يتحدث بها ''الملتحي'' على المباشر مع الفتيات، والتي يستعمل خلالها عبارات جنسية.

وأكد نشطاء أن ما يقوم به الملتحي مسيء لـ ''الملتزمين دينيا''، وبالتالي فإن ''الفحل'' عليه التوقف عن مثل هذه الممارسات المثيرة للجدل، مشديدن على أنه تجاوز الحدود وأساء لنفسه ولفئة الملتزمين بتصرفاته.