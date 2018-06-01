فيديو جد صادم.. داكشي بالعلالي راجل ومرا دايرين راسهم واقفين كيمارسو الجنس وسط الشارع والناس غاديين جايين ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة ممارسة شخص وعشيقته للجنس السطحي وسط الشارع العام.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 24 يونيو، مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة ممارسة شخص وعشيقته للجنس السطحي وسط الشارع العام.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و38 ثانية، لحظة ممارسة شاب الجنس مع سيدة بالشارع العام من خلال الاحتكاك ومداعبة الأماكن الحساسة، دون الاكتراث بالأشخاص المتواجدين بعين المكان.

وعبر النشطاء في تفاعلهم عن صدمتهم الشديدة، مؤكدين أن الانحطاط الأخلاقي و''الكبت الجنسي''، دفع ببعض الأشخاص إلى عدم احترام المارة وممارسة الجنس بالشارع، داعين المصالح الأمنية إلى تكثيف الجهود للسيطرة على مثل هذه الممارسات الشاذة.