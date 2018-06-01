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طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 09:18 طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع
طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الأحد، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. كما سيلاحظ انتشار سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح بالواجهة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الأحد، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. كما سيلاحظ انتشار سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح بالواجهة المتوسطية وبالسواحل المحيطية مرفوقة بكتل من الضباب وأحيانا بأمطار جد خفيفة محليا. وخلال الظهيرة، ستتكون سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، فيما ستكون الأجواء بباقي جهات المملكة مستقرة عموما وقليلة السحب إلى صافية، فضلا عن تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح فستهب معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وشمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 10 و 15 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية وبجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 21 و 26 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير والسواحل المحيطية، وما بين 26 إلى 31 درجة بمرتفعات الأطلس المتوسط والصغير، وبالواجهة المتوسطية، وبمنطقة طنجة، والسهول الأطلسية، ومنطقة سوس وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بالسايس وبالسهول الداخلية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشمال الأقاليم الجنوبية، ما بين 36 و41 درجة بالشرق وأقصى الجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة. فسيكون البحر قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سيم وسيدي إفني وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي السواحل البحر الأقاليم الجنوبية الشرق طقس حار

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