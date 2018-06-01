انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان 'فرانش مونتانا'' للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة السويسي بمهرجان موازين ﻿

''أي لـــوف يُـــو'': بعبارة الحب الصادقة وجه الفنان العالمي فرانش مونتانا شكره للأمير مولاي الحسن الذي حضر إلى جانب الأميرة للا خديجة مساء أمس السبت لسهرته الخاصة بمهرجان موازين إيقاعات العالم على

شـــوف تيفي:م غ

''أي لـــوف يُـــو'': بعبارة الحب الصادقة وجه الفنان العالمي فرانش مونتانا شكره للأمير مولاي الحسن الذي حضر إلى جانب الأميرة للا خديجة مساء أمس السبت لسهرته الخاصة بمهرجان موازين إيقاعات العالم على منصة السويسي بالرباط.

وقال المغني المغربي فرانش مونتانا و هو يغني على منصة السويسي ''أحبك'' موجها عبارته للأمير مولاي الحسن،معبرا عن سعادته الكبيرة لحضور الأمير لحفلته رفقة شقيقته الأميرة للا خديجة حفله الساهر.

و كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''، تابع الأمير الذي كان مرفوقا بالأميرة الصغيرة جزء من الحفل الذي عرف تعزيزات أمنية مشددة و حضورا جماهيريا كبيرا.

وحسب مصادرنا، طالب رجال الأمن من المصورين الصحافيين بعدم أخذ صور في منطقة معينة من منصة السويسي.

و معلوم أن الأمير مولاي الحسن و الأميرة الصغيرة سبق و حضرا حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمنصة النهضة بالرباط في دورات المهرجان السابقة.