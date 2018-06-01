 انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان 'فرانش مونتانا'' للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة السويسي بمهرجان موازين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع

طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان فرانش مونتانا للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة السويسي بمهرجان موازين | ثقافة و فنون

انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان 'فرانش مونتانا'' للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة

مثير...نائبة برلمانية بجهة سوس تدخل في اعتصام داخل مستشفى وهذا هو السببفيديو | بوليتيك

مثير...نائبة برلمانية بجهة سوس تدخل في اعتصام داخل مستشفى وهذا هو السبب''فيديو''

المجمع الشريف للفوسفاط يرد على الاتهامات الموجهة ضده | بوليتيك

المجمع الشريف للفوسفاط يرد على الاتهامات الموجهة ضده

ســـكوب..الأمير مولاي الحسن و الأميرة للاخديجة حضرا حفل الفنان المغربي فرانش مونتانا بموازين | بوليتيك

ســـكوب..الأمير مولاي الحسن و الأميرة للاخديجة حضرا حفل الفنان المغربي فرانش مونتانا بموازين

إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون | مجتمع

إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة | بوليتيك

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة

شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما | بوليتيك

شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما

فيديو خطير يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للإعتداء والسرقة يغزو الفيسبوك ومطالب بتدخل رجال الحموشي | حوادث و حقوق

فيديو خطير يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للإعتداء والسرقة يغزو الفيسبوك ومطالب بتدخل رجال

مجلس الصحافة الذي نريد...!

انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان 'فرانش مونتانا'' للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة السويسي بمهرجان موازين

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 09:14 انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان فرانش مونتانا للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة السويسي بمهرجان موازين | ثقافة و فنون
انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان 'فرانش مونتانا'' للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة السويسي بمهرجان موازين
''أي لـــوف يُـــو'': بعبارة الحب الصادقة وجه الفنان العالمي فرانش مونتانا شكره للأمير مولاي الحسن الذي حضر إلى جانب الأميرة للا خديجة مساء أمس السبت لسهرته الخاصة بمهرجان موازين إيقاعات العالم على

شـــوف تيفي:م غ

''أي لـــوف يُـــو'': بعبارة الحب الصادقة وجه الفنان العالمي فرانش مونتانا شكره للأمير مولاي الحسن الذي حضر إلى جانب الأميرة للا خديجة مساء أمس السبت لسهرته الخاصة بمهرجان موازين إيقاعات العالم على منصة السويسي بالرباط.

وقال المغني المغربي فرانش مونتانا و هو يغني على منصة السويسي ''أحبك'' موجها عبارته للأمير مولاي الحسن،معبرا عن سعادته الكبيرة لحضور الأمير لحفلته رفقة شقيقته الأميرة للا خديجة حفله الساهر.

و كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''، تابع الأمير الذي كان مرفوقا بالأميرة الصغيرة جزء من الحفل الذي عرف تعزيزات أمنية مشددة و حضورا جماهيريا كبيرا.

وحسب مصادرنا، طالب رجال الأمن من المصورين الصحافيين بعدم أخذ صور في منطقة معينة من منصة السويسي.

و معلوم أن الأمير مولاي الحسن و الأميرة الصغيرة سبق و حضرا حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمنصة النهضة بالرباط في دورات المهرجان السابقة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المفرب الأميرة حفل موازين منصة فرانش مونتانا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مراد بوريقي يهدي المغرب الحبيب للملك محمد السادس وللشعب المغربي | ثقافة و فنون

مراد بوريقي يهدي ''المغرب الحبيب'' للملك محمد السادس وللشعب المغربي

بالصورة: قبل حفله بموازين.. عطب في محرك طائرة فرانش مونتانا | ثقافة و فنون

بالصورة: قبل حفله بموازين.. عطب في محرك طائرة فرانش مونتانا

ابتسام تسكت تبتعد عن التمثيل لهذا الغرض | ثقافة و فنون

ابتسام تسكت تبتعد عن التمثيل لهذا الغرض

بالصــور..القيصر يُضيئ سماء موازين في يومه الأول بالرباط | ثقافة و فنون

بالصــور..القيصر يُضيئ سماء موازين في يومه الأول بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لوكاس فاسكيز... يعترف بقوة المنتخب المغربي و يشجع اشرف حكيمي و مهدي بنعطية... | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

لوكاس فاسكيز... يعترف بقوة المنتخب المغربي و يشجع اشرف حكيمي و مهدي بنعطية...

بالفيديو.. افتتاح أول متجر لبيع مخدر الحشيش بشكل قانوني في فرنسا | قنوات أخرى

بالفيديو.. افتتاح أول متجر لبيع مخدر الحشيش بشكل قانوني في فرنسا

بالفيديو.. أجواء مهرجان كناوة موسيقى العالم بالصويرة | قنوات أخرى

بالفيديو.. أجواء مهرجان كناوة موسيقى العالم بالصويرة

بالفيديو.. ابتسام تسكت في مهرجان موازين الحفل الكامل | قنوات أخرى

بالفيديو.. ابتسام تسكت في مهرجان موازين ''الحفل الكامل''

﻿

آخر المستجدات

طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد | مجتمع
منذ 2 دقائق

طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد

انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان فرانش مونتانا للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة السويسي بمهرجان موازين | ثقافة و فنون

انفــراد..هذه هي العبارة التي قالها الفنان 'فرانش مونتانا'' للأمير مولاي الحسن و هو يغني على منصة

مثير...نائبة برلمانية بجهة سوس تدخل في اعتصام داخل مستشفى وهذا هو السببفيديو | بوليتيك

مثير...نائبة برلمانية بجهة سوس تدخل في اعتصام داخل مستشفى وهذا هو السبب''فيديو''

المجمع الشريف للفوسفاط يرد على الاتهامات الموجهة ضده | بوليتيك

المجمع الشريف للفوسفاط يرد على الاتهامات الموجهة ضده

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.