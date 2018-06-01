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مثير...نائبة برلمانية بجهة سوس تدخل في اعتصام داخل مستشفى وهذا هو السبب''فيديو''

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 01:39 مثير...نائبة برلمانية بجهة سوس تدخل في اعتصام داخل مستشفى وهذا هو السببفيديو | بوليتيك
مثير...نائبة برلمانية بجهة سوس تدخل في اعتصام داخل مستشفى وهذا هو السبب''فيديو''
دخلت يوم أمس النائبة البرلمانية ''زينب قيوح'' المنتمية للفريق الإستقلالي في اعتصام مفتوح امتد لساعات داخل المستشفى المحلي بأولاد تايمة بصفتها رئيسة جمعية أصدقاء مرضى المستشفى وذلك احتجاجا على نسف

شوف تيفي:أولاد تايمة

دخلت يوم أمس النائبة البرلمانية ''زينب قيوح'' المنتمية للفريق الإستقلالي في اعتصام مفتوح امتد لساعات داخل المستشفى المحلي بأولاد تايمة بصفتها رئيسة جمعية أصدقاء مرضى المستشفى وذلك احتجاجا على نسف إطلاق مشروع فضاء الأطفال.

ويأتي هذا الإعتصام المثير بعدما تفاجأت النائبة البرلمانية رفقة الوفد المرافق لها بإقدام بعض الأطر الطبية بذات المستشفى على عرقلة الإفتتاح الذي كانت ستشرف عليه للفضاء الخاص بالأطفال، وذلك لتصريف وتصفية حسابات حزبية وسياسية، وهو الأمر الذي أجج غضبها ودخلت في شكل احتجاجي داخل المستشفى مطالبة باستقدام السلطات المحلية والصحية للوقوف على التطورات الخطيرة التي يشهدها المرفق العمومي مشيرة أن هذا المستشفى ملك للجميع ويجب أن يبقى بعيدا على المزايدات السياسية.

وأكدت المعتصمة ''زينب قيوح'' في تصريح لها أنها عملت رفقة جمعيتها منذ مدة على إعداد وتهيئة الفضاء الموجه أساسا للأطفال الصغار الذين يتابعون علاجهم بالمستشفى، ويقضون بين جدرانه أياما تجعلهم يعانون الوحدة والعزلة، وفكرت الجمعية التي تترأسها، وتعمل بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة بتارودانت، ومدير الوحدة الصحية بأولاد تايمة، في خلق فضاء لهذه الفئة، ويضم مجموعة من الألعاب ترفع عنهم الضيق وتساعدهم على الترفيه وتحمل تبعات وآلام العلاج.

وأضافت زينب قيوح: “كان مقررا أن نفتتح الحضانة في ليلة القدر من شهر رمضان المنصرم، غير أن أطر الجمعية فضلوا تأجيل الافتتاح، واليوم تفاجأنا بتنفيذ وقفة احتجاجية للأطر الصحية بالمستشفى، ولم يكن أمام أعضاء الجمعية سوى تأجيل الافتتاح”.

وأوضحت أنه “بعد مرور ساعتين على الوقفة، ولحظة البدء في استقبال الضيوف تفاجأنا ببعض الأطر المحسوبة على الإدارة تهاجمنا لمحاولة نسف المشروع، وانسحب بعض الضيوف، لذلك اضطررت إلى الاعتصام داخل الحضانة لوضع حد لمثل هذه الإنزلاقات والتصرفات الدخيلة على المؤسسة الصحية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولا تايمة نائبة برلمانية جهة سوس تدخل اعتصام داخل مستشفى السبب مشروع الحضانة

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