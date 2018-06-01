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ســـكوب..الأمير مولاي الحسن و الأميرة للاخديجة حضرا حفل الفنان المغربي فرانش مونتانا بموازين

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 01:21 ســـكوب..الأمير مولاي الحسن و الأميرة للاخديجة حضرا حفل الفنان المغربي فرانش مونتانا بموازين | بوليتيك
ســـكوب..الأمير مولاي الحسن و الأميرة للاخديجة حضرا حفل الفنان المغربي فرانش مونتانا بموازين
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن الأمير مولاي الحسن و شقيقته الأميرة للا خديجة حضرا حفل الفنان العالمي فرانش مونتانا مساء يومه السبت بمنصة السويسي بالرباط.

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن الأمير مولاي الحسن و شقيقته الأميرة للا خديجة حضرا حفل الفنان العالمي فرانش مونتانا مساء يومه السبت بمنصة السويسي بالرباط.

و تابع الأمير الذي كان مرفوقا بالأميرة الصغيرة جزء من الحفل الذي عرف تعزيزات أمنية مشددة و حضورا جماهيريا كبيرا.

وحسب مصادرنا، طالب رجال الأمن من المصورين الصحافيين بعدم أخذ صور في منطقة معينة من منصة السويسي.

و معلوم أن الأمير مولاي الحسن و الأميرة الصغيرة سبق و حضرا حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمنصة النهضة بالرباط في دورات المهرجان السابقة.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المفرب الأميرة حفل موازين منصة فرانش مونتانا

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