ســـكوب..الأمير مولاي الحسن و الأميرة للاخديجة حضرا حفل الفنان المغربي فرانش مونتانا بموازين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن الأمير مولاي الحسن و شقيقته الأميرة للا خديجة حضرا حفل الفنان العالمي فرانش مونتانا مساء يومه السبت بمنصة السويسي بالرباط.

شـــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن الأمير مولاي الحسن و شقيقته الأميرة للا خديجة حضرا حفل الفنان العالمي فرانش مونتانا مساء يومه السبت بمنصة السويسي بالرباط.

و تابع الأمير الذي كان مرفوقا بالأميرة الصغيرة جزء من الحفل الذي عرف تعزيزات أمنية مشددة و حضورا جماهيريا كبيرا.

وحسب مصادرنا، طالب رجال الأمن من المصورين الصحافيين بعدم أخذ صور في منطقة معينة من منصة السويسي.

و معلوم أن الأمير مولاي الحسن و الأميرة الصغيرة سبق و حضرا حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمنصة النهضة بالرباط في دورات المهرجان السابقة.