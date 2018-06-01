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إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون

بتاريــخ : 24 يونيو 2018 / 00:53 إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون | مجتمع
إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون
أجريت أمس الجمعة بالمستشفى الإقليمي بكلميم أول عملية جراحية على صعيد جهة كلميم واد نون لإستئصال ورم سرطاني لسيدة ستينية .

شوف تيفي و.م.ع

أجريت أمس الجمعة بالمستشفى الإقليمي بكلميم أول عملية جراحية على صعيد جهة كلميم واد نون لإستئصال ورم سرطاني لسيدة ستينية .

وأشرف على هذه العملية الأولى من نوعها بالجهة والتي تكللت بالنجاح، الدكتور محمد رشيد بنصالح وهو أخصائي في جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي بكلميم، وذلك بمساعدة طاقم طبي متخصص يضم طبيب متخصص في التخدير والإنعاش، وطبيب متخصص في الأشعة، إضافة الى أطر شبه طبية.

وقال الدكتور محمد رشيد بنصالح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الطاقم الطبي المشرف على العلمية قام باستئصال كامل للورم السرطاني بالمعصم الأيسر لسيدة ستينية كانت تعاني من الآم حادة مع نقص في حركية المعصم، وذلك بعد إجراء كل الأشعة والتحاليل المخبرية اللازمة.

وأضاف أن العملية كللت بالنجاح بفضل مجهودات الطاقم الطبي و إدارة المؤسسة الإستشفائية مشيرا الى أن مرحلة متابعة العلمية تطلبت دراسة تشريحية للورم السرطاني ومتابعة عن قرب لحالة المريضة .

من جهته قال المندوب الاقليمي لوزارة الصحة بكلميم إبراهيم آيت بنعلي في تصريح مماثل أن هذه العلمية تأتي في سياق مجهودات الوزارة لتحسين البنية التحتية، من أجل تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.

وأشار المسؤول الإقليمي إلى أن الوزارة فتحت أوراشا كثيرة لتجويد الخدمات الطبية في المستشفى الإقليمي بكلميم، همت أشغال توسعة لمختلف المصالح كتوسعة المركب الجراحي، و مصلحة الراديولوجي التي ستشمل الرنين المغناطيسي وتزويد المختبر بتجهيزات جديدة.

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شوف تيفي مجتمع عملية جراحية كلميم استئصال ورم سرطاني

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