شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما ﻿

''سلمت عليه و سوليني من إينا مدينة'': تفاصيلٌ صغيرة من حديث شيق جمع لدقائق معدودة الملك محمد السادس و شاب مغربي بفرنسا يومه السبت.

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''سلمت عليه و سوليني من إينا مدينة'': تفاصيلٌ صغيرة من حديث شيق جمع لدقائق معدودة الملك محمد السادس و شاب مغربي بفرنسا يومه السبت.

و كشف الشاب مغربي لسفيان البحري،أنه التقى صدفة بالملك محمد السادس و هو يتجول بباريس الفرنسية و بالضبظ بغالري لافاييت على الساعة الثامنة مساء و بعدما ألقى عليه التحية تبادلا أطراف الحديث .

و أضاف الشاب قائلا:'' '' تلاقيت مع سيدنا ليوما بالصدفة فغاليري لافاييت باريس مع 8 ديال لعشية سلمت عليه وسولني من اينا مدينة قلت لو فاس وسولني على خدمتي والسن ديالي.... ملكنا أنيق وقمة فالتواضع الله يحفظو لينا''.

و معلوم أن الملك محمد السادس حل مباشرة بعد عيد الفطر بعاصمة الأنوار باريس.