 شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون | مجتمع

إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة | بوليتيك

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة

شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما | بوليتيك

شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما

فيديو خطير يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للإعتداء والسرقة يغزو الفيسبوك ومطالب بتدخل رجال الحموشي | حوادث و حقوق

فيديو خطير يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للإعتداء والسرقة يغزو الفيسبوك ومطالب بتدخل رجال

اقصاء المنتخبات العربية‎ | كاريكاتير شوف تيفي

اقصاء المنتخبات العربية‎

واخير الضوء الأخضر للنساء السعوديات من أجل السياقة | دولي

واخير الضوء الأخضر للنساء السعوديات من أجل السياقة

بعدما وصفتهم بالفاشلين..بودريقة يقصف نبيلة منيب في رد قوي..بغيناك تقولي الحقيقة للمغاربة وكشفي لينا شكون اللي مشا لروسيا من حزبنا وهو متابع قضائيا...باركا علينا من الشعبوية | بوليتيك

بعدما وصفتهم بالفاشلين..بودريقة يقصف نبيلة منيب في رد قوي..بغيناك تقولي الحقيقة للمغاربة وكشفي

بوليسي تعرض للاعتداء وفقد بصر ه بالحي المحمدي على يد لصوص | حوادث و حقوق

بوليسي تعرض للاعتداء وفقد بصر ه بالحي المحمدي على يد لصوص

اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول | دولي

اكتشاف علاج جديد لداء السكري من النوع الأول

مجلس الصحافة الذي نريد...!

شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 23:57 شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما | بوليتيك
شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما
''سلمت عليه و سوليني من إينا مدينة'': تفاصيلٌ صغيرة من حديث شيق جمع لدقائق معدودة الملك محمد السادس و شاب مغربي بفرنسا يومه السبت.

شــوف تيفي:

''سلمت عليه و سوليني من إينا مدينة'': تفاصيلٌ صغيرة من حديث شيق جمع لدقائق معدودة الملك محمد السادس و شاب مغربي بفرنسا يومه السبت.

و كشف الشاب مغربي لسفيان البحري،أنه التقى صدفة بالملك محمد السادس و هو يتجول بباريس الفرنسية و بالضبظ بغالري لافاييت على الساعة الثامنة مساء و بعدما ألقى عليه التحية تبادلا أطراف الحديث .

و أضاف الشاب قائلا:'' '' تلاقيت مع سيدنا ليوما بالصدفة فغاليري لافاييت باريس مع 8 ديال لعشية سلمت عليه وسولني من اينا مدينة قلت لو فاس وسولني على خدمتي والسن ديالي.... ملكنا أنيق وقمة فالتواضع الله يحفظو لينا''.
و معلوم أن الملك محمد السادس حل مباشرة بعد عيد الفطر بعاصمة الأنوار باريس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب باريس عاصمة الأنوار الملك نواضع شاب مغربي فاس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة | بوليتيك

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة

بعدما وصفتهم بالفاشلين..بودريقة يقصف نبيلة منيب في رد قوي..بغيناك تقولي الحقيقة للمغاربة وكشفي لينا شكون اللي مشا لروسيا من حزبنا وهو متابع قضائيا...باركا علينا من الشعبوية | بوليتيك

بعدما وصفتهم بالفاشلين..بودريقة يقصف نبيلة منيب في رد قوي..بغيناك تقولي الحقيقة للمغاربة وكشفي لينا شكون اللي مشا لروسيا من حزبنا وهو متابع قضائيا...باركا علينا من الشعبوية

ممثل النيابة العامة في ملف حراك الريف يكشف ثلاثة أخطاء قاتلة لأصحاب الخيار الجمهوري | بوليتيك

ممثل النيابة العامة في ملف ''حراك الريف'' يكشف ثلاثة أخطاء قاتلة لأصحاب ''الخيار الجمهوري''

المحامي الهيني: المقال الذي نشر بوكالة فرانس بريس يحتوي على مزاعم كاذبة ويفضح الانحياز الكامل لرواية بوعشرين وهـذه التفاصيل | بوليتيك

المحامي الهيني: ''المقال الذي نشر بوكالة ''فرانس بريس'' يحتوي على مزاعم كاذبة ويفضح الانحياز الكامل لرواية بوعشرين'' وهـذه التفاصيل

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

التلميذ الحاصل على أعلى معدل في الباك شعبة علوم رياضية..الحلم ديالي نكمل قرايتي بالمدارس العليا الفرنسية | خارج البلاطو
منذ 7 ثواني

التلميذ الحاصل على أعلى معدل في الباك شعبة علوم رياضية..الحلم ديالي نكمل قرايتي بالمدارس العليا الفرنسية

أول تصريح للتلميذة الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بجهة الشرق..فرحت عائلتي والأم: بنتي غادي تقرا الطب | خارج البلاطو

أول تصريح للتلميذة الحاصلة على أعلى نقطة في الباكالوريا بجهة الشرق..فرحت عائلتي والأم: بنتي غادي تقرا الطب

جنود ومتقاعدين يناشدون الملك محمد السادس من قلب التكنة العسكرية بوجدة وهاعلاش | خارج البلاطو

جنود ومتقاعدين يناشدون الملك محمد السادس من قلب التكنة العسكرية بوجدة وهاعلاش

بالفيديو..كملو السهرة مع الدقايقية فعين الذئاب بالليل | بــووز

بالفيديو..كملو السهرة مع الدقايقية فعين الذئاب بالليل

﻿

آخر المستجدات

إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون | مجتمع
منذ 21 دقيقة

إجراء أول عملية جراحية لإستئصال ورم سرطاني لجهة كلميم واد نون

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة | بوليتيك

العثور على كمية كبيرة من الأخطبوط الممنوع صيده لدى مستشار برلماني بمدينة الداخلة

شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما | بوليتيك

شــاب من فاس التقى صدفة بالملك محمد السادس بباريس و هذا ما داربينهما

فيديو خطير يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للإعتداء والسرقة يغزو الفيسبوك ومطالب بتدخل رجال الحموشي | حوادث و حقوق

فيديو خطير يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للإعتداء والسرقة يغزو الفيسبوك ومطالب بتدخل رجال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.