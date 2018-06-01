فيديو خطير يظهر شخصين يعرضان مواطن بأولاد تايمة للإعتداء والسرقة يغزو الفيسبوك ومطالب بتدخل رجال الحموشي ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو خطير يظهر ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 23 ﻳﻮﻧﻴو ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ

شوف تيفي:أولا تايمة

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو خطير يظهر ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ 23 ﻳﻮﻧﻴو ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ “ ﻣﻠﻚ ﺑﻦ ﺑﻮﺷﺘﻰ ” ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺭﺩﺓ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺃﻭﻻﺩ ﺗﺎﻳﻤﺔ .

وحسب متداولي هذا الشريط فالضحية كان متجها لمركز أوباد تايمة، قبل أن يتفاجأ بشخصين يمطتيان دراجة نارية من نوع C90 يستوقفنه ويترجل واحد منهما نحوه مهددا إياه بسلاح أبيض كان بحوزته وعرضه للإعتداء، ثم سلبه هاتف نقال إضافة إلى مبلغ مالي مهم، ولاذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة.



وتفاعل عدد من النشطاء مع هذا المقطع مستنكرين استفحال ظاهرة ''الكريساج'' التي انتشرت بشكل فظيع على مستوى أولاد تايمة وضواحيها، وطالبوا من رجال الحموشي بالتدخل العاجل وتوقيف منفذي هذه الجريمة، وتقديمهما للعدالة، وسن سياسة ناجعة للضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين الذين يهددون سلامة وحياة المواطنين بمنطقة أولا تايمة، وإرجاع الأمن والسلم لها.