بعدما وصفتهم بالفاشلين..بودريقة يقصف نبيلة منيب في رد قوي..بغيناك تقولي الحقيقة للمغاربة وكشفي لينا شكون اللي مشا لروسيا من حزبنا وهو متابع قضائيا...باركا علينا من الشعبوية ﻿

بعدما هاجمت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قيادات سياسية بحزب التجمع الوطني للأحرار ، ووصفتهم بالفاشلين في مصـاحبة المنتخب

شوف تيفي''

بعدما هاجمت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قيادات سياسية بحزب التجمع الوطني للأحرار ، ووصفتهم بالفاشلين في مصـاحبة المنتخب المغربي في كأس العالم بروسيا لم يتأخر كثيرا محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي لحزب ''الأحرار'' للرد عليها.

وعقب ''بودريقة'' رئيس نادي الرجاء الرياضي السابق في تصريح لـ''شوف تيفي'' قائلا: ''بخصوص ما جادت به قريحة زعامة ما يسمى ب la gauche caviar حول المونديال ترشيحاً و مشاركة أودّ القول بأن ما تقوم به منيب، في كل مرة، هو محاولة للركوب على أي حدث أو قضية تهم المواطنين واستغلالها في خرجات عشوائية وانتهازية...'' مردفا ''لأن منيب، في واقع الأمر، بدون رصيد نضالي وبدون قواعد شعبية ولا مشروع مجتمعي واضح المعالم لذلك فهي تكتفي بخرجات شعبوية وديماغوجية...''

وأضـــاف ذات المتحدث قائلا : ''المغاربة اليوم واعوون بهذه التكتيكات البئيسة... وخير دليل على ذلك، أن منيب لم تستطع أن تقود حزبها إلى تحقيق نتيجة مشرفة خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بأكادير حيث لم يحصل مرشحهم إلا على 380 صوت في مقابل 9037 صوت حصل عليها مرشح الأحرار ...'' متسائلا: '' فهل تخول هذه النتيجة الهزيلة لمنيب الحديث عن الفشل والنجاح؟ أليست الصناديق أكبر تعبير ديموقراطي عن الشعبية والنجاح؟..''

وبلغة شديدة اللهجة، زاد بـودريقة ''لذلك فإن منيب آخر من يمكنه التحدث عن النجاح والفشل وهموم الفقراء وتطلعاتهم... ومنيب آخر من يمكنه الحديث عن الديموقراطية...'' مشيرا ''في مشاركتها الانتخابية التشريعية الأخيرة عجزت عن بلوغ العتبة كأمينة عامة لحزب مغربي ... أشركت ابنتها في لائحة الانتخابات الجماعية ضدا على مناضلي حزبها ... قضت طفولتها وحياتها بالجزائر ولم تأت إلى المغرب إلا بعد حصولها على الباكلوريا لتغادره من جديد نحو فرنسا... فمتى عاشرت مع الفقراء المغاربة وكيف لها أن تحس بمعاناتهم... ''

واستطرد القيادي التجمعي مصرحا لـ''شوف تيفي'' قائلا: ''منيب لا تفقه شيئا في كرة القدم و التناقض وعدد الإلمام بهذا الملف واضح في تصريحها والواقع أن الأشخاص الذين تتحدث عنهم هم مولاي حفيظ العلمي الذي كلفه الملك بملف ترشيح المغرب للمونديال والذي أنجز عملا جبارا وناجحا بشهادة الجميع، مكن المغرب من تجاوز امتحان Task force والذي صار مكسبا لملف 2030 وتمكن بذلك المغرب من الوصول إلى مرحلة التصويت التي تابع الجميع ما تم فيها من تواطؤ ضد الملف المغربي وزير الشبيبة والرياضة وهو المسؤول الذي تمكن المنتخب في عهده من التألق والتأهل إلى المونديال عن جدارة واستحقاق و البطلة العالمية نوال المتوكل سفيرة الملف المغربي وعضوة اللجنة الأولمبية الدولية..''

واسترسل نفس المتحدث '' لا أحد ينكر اليوم بأن كرة القدم الوطنية تعيش تطورا من ناحية التدبير والتسيير بفضل الرؤية الواضحة للجامعة والدعم الكبير من الوزارة المختصة''، متسائلا مرة أخرى ''فإن كان كل هؤلاء فاشلون فمن هم الناجحون؟ فهل هو حزب نبيلة؟''

جدير بالـــذكر أن نبيلة منيب قد قالت عبر صفحتها الرسمية بعد تنويهها بأداء لاعبي المنتخب بكأس العالم أنه ''من غير المعقول أن فريق مثل هذا يصاحبه إلى روسيا فريق من الفاشلين من حزب فاشل وفيه عدد من الناس المتابعين اللذين تراصوا في الأمام وهذا فأل أصلا غير حسن بالنسبة لفريقنا''.