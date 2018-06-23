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بوليسي تعرض للاعتداء وفقد بصر ه بالحي المحمدي على يد لصوص

بتاريــخ : 23 يونيو 2018 / 22:02 بوليسي تعرض للاعتداء وفقد بصر ه بالحي المحمدي على يد لصوص | حوادث و حقوق
بوليسي تعرض للاعتداء وفقد بصر ه بالحي المحمدي على يد لصوص
شهدت منطقة الحي المحمدي-عين السبع، في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، واقعة جد خطيرة، بعدما تعرض رجل أمن يعمل بالمنطقة الأمنية درب السلطان الفداء، لاعتداء خطير على يد مجموعة من الشباب

شوف تيفي

شهدت منطقة الحي المحمدي-عين السبع، في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، واقعة جد خطيرة، بعدما تعرض رجل أمن يعمل بالمنطقة الأمنية درب السلطان الفداء، لاعتداء خطير على يد مجموعة من الشباب بواسطة مادة حارقة على مستوى العينين.

وفي تفاصيل الحادث علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها، أن رجل الأمن الذي اتجه لإحدى صيدليات الحراسة بغرض اقتناء الدواء لوالدته، تفاجأ بالجُناة الذين أقدموا على رش المادة الحارقة على مستوى عينيه و سرقوا ملابسه وحقيبته و هاتفه النقال والنقود بالإضافة إلى بطاقته المهنية.

هذا وبعد الحادث، تم نقل الضحية إلى مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية ليتلقى الخبر الصادم المُتجلى في إصابته بالعمى على إثر تعرضه لحروق جد بليغة على مستوى القرنيات.

ومن جهتهم ما يزال الجناة خارج قبضة رجال الأمن، فيما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

 

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شوف تيفي شرطي حوادث وحقوق رجل أمن إصابة المغرب الحي المحمدي

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